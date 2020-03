Zásoby testů na virus se tenčí, dodávky ze zahraničí mohou skončit. Pomoci mají čeští vědci

Praha Testovat, testovat, testovat. Mantra dneška velí podchytit co nejvíce případů nákazy koronavirem. V České republice jich včera v podvečer bylo 1654, nemoci podlehlo šest lidí. Poměrně vysoký mezidenní nárůst – v řádu nižších stovek – souvisí právě s intenzivnějším testováním.

Jenže snaha prověřit podezření z infekce u co největšího počtu lidí začíná narážet na limity. Testovací sady se totiž vyrábějí komerčně, do Česka se dovážejí a při světové pandemii je jen otázkou času, jak dlouho to tak vydrží.