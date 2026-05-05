Drama na přejezdu. Dodávka zůstala mezi závorami, jen těsně uhnula před vlakem

  14:31
Doslova pár centimetrů chybělo k tragédii na železničním přejezdu na Břeclavsku. Mezi závorami tam zůstala stát dodávka s přívěsem naloženým auty, která až na poslední chvíli popojela z kolejí před blížícím se osobním vlakem. Mladého řidiče z ciziny ztotožnili policisté, kteří žádají o další svědectví.
foto: Jaroslav Halamka, iDNES.cz

Video, které zachycuje incident z úterního rána, se objevilo ve facebookové skupině Břeclaváci. Zachycuje dodávku s přívěsem na železničním přejezdu mezi Hruškami a Břeclaví, která se jen tak tak vyhnula osobnímu vlaku. Závory v tu chvíli byly dole, zároveň blikala výstražná světla.

„Přijíždějící osobní vlak musel reagovat nouzovým brzděním. Naštěstí nedošlo ke střetu a nikdo nebyl zraněn,“ sdělil policejní mluvčí Petr Vala.

Policistům se podařilo mladého řidiče z ciziny ztotožnit. „Není vyloučeno, že v krajním případě by se mohlo z jeho strany jednat o veřejné ohrožení,“ poznamenal Vala.

Policisté žádají svědky, aby jim poskytli informace o dění na přejezdu na tísňovou linku 158. Zároveň poptávají videozáznamy. „Zajímá nás hlavně, jakým způsobem se řidič na přejezd dostal,“ řekl Vala.

