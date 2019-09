Dohled nad právním státem pro Jourovou by byl projev důvěry, řekl Babiš. Nedopadne to, myslí si

Budapešť Pokud by se současná česká eurokomisařka Věra Jourová ujala v příští Evropské komisi (EK) dohledu nad dodržováním principů právního státu, byl by to projev důvěry vůči České republice. Premiér Andrej Babiš to ve čtvrtek řekl novinářům v Budapešti. Současně ale dodal, že k tomu podle něj nedojde.

„Pokud by český komisař měl mít na starosti právní stát, tak by to byla obrovská důvěra. Já si myslím, že to tak nedopadne,“ řekl Babiš, který během dneška vystoupil v maďarské metropoli na konferenci o demografii a také navštívil společné jednání zástupců partnerských českých a maďarských měst a obcí.

‚Vidle do Visegrádské čtyřky.‘ Jourovou staví nabídka do ošemetné pozice, peskovala by Poláky i Maďary Server Politico v úterý s odvoláním na nejmenované vysoce postavené činitele napsal, že nastupující předsedkyně EK Ursula von der Leyenová nabídla Jourové, aby se nově ujala dohledu nad dodržováním principů demokratického a právního státu. „To, co odznělo v mediích, byla taková spekulace, která v Bruselu běhala v zákulisí asi tak před třemi týdny,“ řekl Babiš. Dodal, že Česko usiluje o to, aby Jourová byla nově místopředsedkyní EK. V posledních letech měla Jourová v EK na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovné příležitosti žen a mužů. Babiš se ještě ve středu večer sešel v maďarské metropoli na pracovní večeři se svým maďarským i slovenským kolegou, Viktorem Orbánem a Peterem Pellegrinim, jakož i se srbským prezidentem Aleksandarem Vučićem. Jourová dostala nabídku ve vedení Evropské komise. Podle tisku by mohla dohlížet na principy právního státu „Podporujeme vstup Srbska do Evropské unie. Prezident Vučić má naší důvěru,“ řekl Babiš. Český premiér zároveň vyjádřil naději, že příští Evropská komise bude akčnější v integračních otázkách. Očekává jasnou strategii EU zaměřenou na zrychlení přístupu některých zemí, jako jsou Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko, do schengenského prostoru volného pohybu osob. Babiš se rovněž zmínil o zahájení přístupových rozhovorů EU se Severní Makedonii, ke kterému dosud nedošlo. „Hlavně, když jako Evropa něco slíbíme, musíme to plnit. To rozšíření (EU) je důležité,“ uvedl Babiš. Dodal, že vstup Srbska do evropského bloku by představovalo příležitost i pro české firmy.