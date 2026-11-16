Úřad odhalil chyby v účetnictví SOCDEM. Strana zaplatí pokutu 90 tisíc korun

Pokuta navazuje na kontrolu, která se týkala senátních voleb, voleb do krajských zastupitelstev a voleb do Evropského parlamentu v roce 2024. Z protokolu o kontrole plyne, že šlo převážně o chyby v evidenci volebních výdajů.
„Kontrolní orgán zahájil kontrolu na základě poznatků získaných v rámci své průběžné dohledové činnosti a rovněž na základě zjištěných poznatků z předložených zpráv o financování a volebních účetnictví. Kontrolní orgán zejména pojal podezření, že kontrolovaná osoba neúčtovala o dani z přidané hodnoty z faktur od zahraničních dodavatelů,“ uvádí protokol o kontrole.
Z kontrolních zjištění v protokolu vyplývá, že strana například nesprávně dělila společné výdaje ve volbách do Senátu a zastupitelstev krajů, nezahrnula DPH z faktur od zahraničních dodavatelů do výdajů volební kampaně či zaplatila výdaje na kampaň pro loňské sněmovní z účtu pro volby do zastupitelstev krajů. „Zvýšení volebních výdajů oproti výdajům deklarovaným v jednotlivých zprávách o financování volební kampaně je celkem o 1 142 048,97 korun,“ shrnuje protokol.
Ve volbách do Evropského parlamentu SOCDEM kandidovala samostatně. V senátních volbách v roce 2024 kandidovali sociální demokraté samostatně v devíti volebních obvodech a ve dvou obvodech v koalici. Ve volbách do zastupitelstev krajů strana kandidovala samostatně v devíti krajích a ve čtyřech v koalicích. „Sociální demokracie byla ve všech koalicích účtující politickou stranou,“ uvádí protokol.
Sociální demokraté byli v osmi českých vládách, měli pětkrát premiéra a čtyřikrát vyhráli volby do Sněmovny, z níž v říjnu 2021 vypadli. O dva roky později se Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) přejmenovala na Sociální demokracii (SOCDEM).