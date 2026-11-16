Premium

Mimořádná nabídka
690 Kč/rok

Úřad odhalil chyby v účetnictví SOCDEM. Strana zaplatí pokutu 90 tisíc korun

Autor: ,
  12:08aktualizováno  12:08
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Michal Šmarda, šéf Sociální demokracie, který jí předsedal v letech 2021 až 2024.

Michal Šmarda, šéf Sociální demokracie, který jí předsedal v letech 2021 až 2024. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Michal Šmarda, šéf Sociální demokracie, který jí předsedal v letech 2021 až 2024.
Michal Šmarda, šéf Sociální demokracie, který jí předsedal v letech 2021 až 2024.
Michal Šmarda, šéf Sociální demokracie, který jí předsedal v letech 2021 až 2024.
Michal Šmarda, šéf Sociální demokracie, který jí předsedal v letech 2021 až 2024.
13 fotografií
Pokutu 90 000 korun vyměřil Sociální demokracii (SOCDEM) Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Sankce nabyla právní moci na začátku listopadu, zjistila ČTK z databáze na webu dohledového úřadu.

Pokuta navazuje na kontrolu, která se týkala senátních voleb, voleb do krajských zastupitelstev a voleb do Evropského parlamentu v roce 2024. Z protokolu o kontrole plyne, že šlo převážně o chyby v evidenci volebních výdajů.

„Kontrolní orgán zahájil kontrolu na základě poznatků získaných v rámci své průběžné dohledové činnosti a rovněž na základě zjištěných poznatků z předložených zpráv o financování a volebních účetnictví. Kontrolní orgán zejména pojal podezření, že kontrolovaná osoba neúčtovala o dani z přidané hodnoty z faktur od zahraničních dodavatelů,“ uvádí protokol o kontrole.

Z kontrolních zjištění v protokolu vyplývá, že strana například nesprávně dělila společné výdaje ve volbách do Senátu a zastupitelstev krajů, nezahrnula DPH z faktur od zahraničních dodavatelů do výdajů volební kampaně či zaplatila výdaje na kampaň pro loňské sněmovní z účtu pro volby do zastupitelstev krajů. „Zvýšení volebních výdajů oproti výdajům deklarovaným v jednotlivých zprávách o financování volební kampaně je celkem o 1 142 048,97 korun,“ shrnuje protokol.

Ve volbách do Evropského parlamentu SOCDEM kandidovala samostatně. V senátních volbách v roce 2024 kandidovali sociální demokraté samostatně v devíti volebních obvodech a ve dvou obvodech v koalici. Ve volbách do zastupitelstev krajů strana kandidovala samostatně v devíti krajích a ve čtyřech v koalicích. „Sociální demokracie byla ve všech koalicích účtující politickou stranou,“ uvádí protokol.

Sociální demokraté byli v osmi českých vládách, měli pětkrát premiéra a čtyřikrát vyhráli volby do Sněmovny, z níž v říjnu 2021 vypadli. O dva roky později se Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) přejmenovala na Sociální demokracii (SOCDEM).

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×