Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová připravuje zákon, který má obnovit EET od příštího roku.
„Bude možnost volby pro toho, kdo bude chtít EET, nebo bude chtít dál paušální daň,“ řekl Okamura. Cílem podle něj je nezvyšovat byrokracii pro drobné podnikatele. Limit obratu, při kterém si budou moct podnikatelé vybrat, bude nastavený tak, aby se týkal nejen příležitostného podnikání, ale i živnostníků, pro které je to hlavní činnost.
Paušální daň mohou využívat živnostníci, kteří nejsou plátci DPH a jejichž roční příjem z podnikání dosahuje nanejvýš dvou milionů korun.
Ministerstvo financí plánuje zpracovat návrh zákona o EET do poloviny února. Vláda by ho měla schválit v první polovině roku a nejpozději do léta by mělo následovat první čtení ve Sněmovně.
Chystaná evidence tržeb podle ministryně srovná podmínky pro podnikatele, omezí šedou ekonomiku a také posílí příjmy státního rozpočtu.
Koalice urychlí zpřísnění zákona na ochranu zvířat proti týrání
Vládní koalice také podle Okamury urychlí práce na zpřísnění trestů za týrání zvířat, s čímž počítá programové prohlášení kabinetu. Změny připraví ministr zemědělství Martin Šebestyán, který je ve vládě za SPD. To kamura řekl už při příchodu na koaliční jednání.
Jde o reakci na případ týrání kočky, jímž se zabývají litoměřičtí policisté. Podezřelí se bavili trápením kočky, kterou umístili do sušičky. Video pokračuje tím, že její bezvládné tělo okusuje pes. Podezřelí si kruté zacházení se zvířetem natočili.
Trestní zákoník nyní v základní sazbě počítá za týrání zvířat s trestem od šesti měsíců do tří let. Podle Okamury je hlavně spodní hranice příliš nízká.