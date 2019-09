Šarocha si vážím, protože změnil názor a postavil se mediální smečce, uvedl Zeman

Praha Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek pochválil státního zástupce Jaroslava Šarocha, který dohlíží na kauzu Čapí hnízdo. Dovedl se podle prezidentových slov postavit médiím, která by ho chválila za opačné rozhodnutí. Před hodnocením jeho závěru by si ho měl každý přečíst, uvedl Zeman. Na jakékoliv kroky je podle něj brzy, dokud není rozhodnutí městského státního zastupitelství finální. Zeman o kauze mluvil v TV Barrandov.

„Nechápu, proč se kolem toho dělají takové tanečky. Kdyby pan Šaroch navrhl obžalobu, tak si myslím, že část některých politiků a novinářů by jen jásala,“ řekl Zeman. Práce státního zástupce podle něj byla náročná, protože musel prostudovat 20 000 stran materiálu, z nichž vzniklo devadesát stran odůvodnění jeho rozhodnutí o zastavení stíhání.

„V každém případě plně sdílím názor, že těchto devadesát stran bychom si měli přečíst, pokud o to máme zájem,“ uvedl Zeman. Materiál veřejně dostupný není, neboť rozhodnutí dosud není finální. Schválit ho musí ještě Šarochův vedoucí státní zástupce, jak zdůraznil ve středu nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Miloš Zeman v pořadu TV Barrandov zároveň zkritizoval politiky a média, kteří podle něj k případu nepřistupují objektivně. „Kalousek, Gazdík, Němcová a další se k tomu vyjadřovali jako k ohrožení právního státu,“ prohlásil. Opozice a novináři se dle prezidenta drze nazývají demokraty, přitom ale útočí na nezávislou justici.

„Mediální smečka včetně České televize by Šarocha chválila, kdyby rozhodl opačně. To, že se této smečce dokázal postavit, je jeho zásluha,“ zdůraznil ve čtvrtek prezident. Státního zástupce dozorujícího kauzu Čapí hnízdo, v níž je obviněný i premiér Andrej Babiš (ANO), si údajně váží také za to, že po důkladném prostudování dokázal změnit svůj názor na kauzu.



Prezident premiérovi v rozhovoru znovu vyjádřil podporu. „Andrej Babiš je mi velmi sympatický. Osobně ho považuji za druhého nejlepšího premiéra české vlády. Hned po mně,“ řekl Zeman.

Dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch v pondělí ve svém rozhodnutí doporučil zastavil stíhání všech obviněných v kauze Čapí hnízdo. Jeho závěr ještě může změnit vedoucí nebo nejvyšší státní zástupce.

V souvislosti s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo čelí Babiš od října 2017 obvinění z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Hrozí mu až desetileté vězení. Stíháni jsou i premiérova žena Monika, dcera Adriana Bobeková či švagr Martin Herodes. Policie navrhla letos v dubnu Šarochovi, aby Babiše i ostatní obžaloval. Premiér vinu dlouhodobě odmítá.