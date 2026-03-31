Podmínky a pravidla pro vstup se liší stát od státu. Nejjednodušší je pro Čechy cestování po Evropě – ve většině případů si vystačí s občanským průkazem a vyhnou se i náročným kontrolám na hranicích. Jinde už se však neobejdete bez cestovního pasu, některé země navíc před příjezdem vyžadují registraci, jinam nikoho nepustí bez víza.
|
Platné doklady jsou však potřeba i tehdy, pokud hodláte objevovat kouty Česka. Poradíme, jaké doklady potřebujete pro cestování po Česku, v rámci EU i Evropy, a co si zařídit, pokud míříte kamkoliv jinam na světě.
Obsah
Cestování po Česku
I na dovolené po Česku je dobré myslet na platné doklady. Ač zákon už řadu let neukládá povinnost nosit u sebe občanský průkaz, na dovolené – a to i po Česku – se hodit může, bez dokladů vás totiž ani nikdo neubytuje.
Elektronické doklady
Jednou z možností prokázání je aplikace eDoklady, jejíž výhodou je například poskytování jen nezbytně nutných informací.
Hotely i další ubytovací zařízení je musejí umět přijímat od ledna loňského roku. Dostupná je pro Android i iOS.
Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) mohou vyžadovat například hotely, kterým zákon číslo 565/1990 o místních poplatcích ukládá povinnost evidovat všechny hosty.
Ubytovací zařízení však nemají právo občanský nebo jakýkoli jiný průkaz zadržet a nechat si jej po dobu pobytu. Podle zákona je obdobný postup naopak přestupkem.
Po Evropě bez pasu
Za volný pohyb mezi většinou evropských států bez jakýchkoli kontrol na hranicích vděčíme Schengenskému prostoru. Cestovat v něm lze pouze s fyzickým občanským průkazem do zemí Evropské unie (vyjma Irska a Kypru), ale i na Island a do Norska, Švýcarska či Lichtenštejnska.
|
Kde stačí občanský průkaz
Podle ministerstva zahraničních věcí stačí samotný občanský průkaz i pro cestování do dalších zemí. Ty už nicméně nejsou součástí Schengenského prostoru, a při vstupu se tak nevyhnete kontrolám:
Doklad musí mít i děti
Vlastní cestovní doklad potřebují i všechny děti mladší 15 let. Na občanku rodičů nemohou cestovat ani v Schengenu nebo do států umožňujících vstup na občanský průkaz.
- Albánie
- Bosna a Hercegovina
- Černá Hora
- Gruzie
- Irsko
- Kosovo
- Kypr
- Makedonská republika
- Moldavská republika
- Republika srbská
Ve většině evropských států (a celé Evropské unii) si během řízení vystačíte s českým řidičským průkazem. Mezinárodní řidičák podle Vídeňské úmluvy však budete potřebovat v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a Gruzii.
|
Za hranicemi také neopomeňte vzít technický průkaz vozidla či zelenou kartu (osvědčení o pojištění). Stejně jako občanský průkaz už je sice řidiči díky elektronické databázi nemusí vozit s sebou, v zahraničí se bez nich však neobejdou.
Kam cestovat jen s pasem
Český pas už několik let patří k těm „nejsilnějším“ na světě – dle britské poradenské společnosti Henley a Partners umožňuje bez víza cestovat do 182 zemí. Do některých zemí však lze cestovat jen s vízem a pobyt v jiných naopak může pobyt podléhat předchozí registraci.
ETA do Velké Británie
Před krátkodobým pobytem (do šesti měsíců) ve Velké Británii je pro turisty bez víza od loňského dubna povinná elektronická cestovní registrace (ETA). Podat ji musí všichni, včetně dětí.
Britské ministerstvo vnitra však varuje před překupníky. Žádost přes online formulář či mobilní aplikaci pro Android a iOS vyjde na 16 liber, zhruba 450 Kč.
Podání nenechte na poslední chvíli – vyřízení žádosti může trvat až tři dny. Dokument pak platí dva roky a pro opakované cesty, žádná z nich však nesmí překročit šest měsíců.
Ta je nezbytná pro cesty například do zemí jako Kanada, Jižní Korea, Spojené státy americké a nebo Velká Británie, která je jedinou zemí v celé Evropě, jež registraci vyžaduje.
Do dalších zemí už budete muset k pasu přiložit i platné vízum – Češi jej potřebují například při poznávání Austrálie, Číny nebo Indie, ale také v mnoha zemích Afriky a na Blízkém východě. Další státy udělují víza až při příletu, například Maledivy, Egypt či Indonésie.
Podmínky se mezi zeměmi liší, stejně jako doba, na kterou víza vydávají – někde je jejich získání zdarma, jinde je zpoplatněno a překročení doby tvrdě pokutováno.
Požadavky a podmínky k cestování do konkrétních zemí uvádí ministerstvo zahraničních věcí. To také Čechům cestujícím do zahraničí, zejména do zemí mimo Evropskou unii doporučuje dobrovolnou registraci do systému DROZD, jehož prostřednictvím turisty informuje o aktuální situaci či případných problémech.
Mezinárodní řidičský průkaz
Na rozdíl od většiny Evropy budete do naprosté většiny dalších zemí k českému řidičskému průkazu potřebovat i ten mezinárodní. Existují dvě varianty, v závislosti na mezinárodní dohodě, kterou daná země podepsala. Od té se odvíjí i platnost – na jeden nebo tři roky.
|
