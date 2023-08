Lékař z Ostravy znásilnil pět žen, vyšetřování už spěje k jeho obžalobě

Muž je od loňského podzimu ve vazbě. Ostravští kriminalisté v říjnu obvinili tehdy jedenačtyřicetiletého muže ze dvou mravnostních deliktů.

„Trestní stíhání zahájili pro spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění a přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy,“ uvedla loni policejní mluvčí s tím, že trestní oznámení tehdy podaly dvě ženy.

Obě se s mužem seznámily prostřednictvím internetu a on se jim představil jako doktor. Jedna z nich prosila policisty o pomoc přímo na místě činu. Vylíčila jim, že stála o seznámení, proto přijala pozvání na návštěvu od muže středního věku do jeho bytu v centru Ostravy. Tam ji však zmíněný doktor podle policie omámil drogou a poté znásilnil.

Podle zjištění MF DNES dostaly události rychlý spád ve chvíli, kdy se žena probrala natolik, že byla schopná chodit. Odešla totiž na záchod, tam se zamkla, ze svého mobilu zavolala na tísňovou linku a počkala na příjezd policistů.

Na výzvu kriminalistů, kteří měli podezření, že takto znásilněných žen by mohlo být více, zareagovaly další. „V průběhu vyšetřování se přihlásilo pět poškozených žen, které uvedly, že je muž s přezdívkou doktor znásilnil v období od března do začátku října roku 2022,“ upřesnila policejní mluvčí Eva Michalíková.

V nemocnici skončil už dávno

Státní zástupkyně, která „kauzu doktor“ dozoruje, ji nechce komentovat dříve, než podá obžalobu.

Muž v posledních třech letech už ve zdravotnictví nepůsobil, ale vystudoval medicínu a naposledy byl anesteziologem v jedné ostravské nemocnici. „Od pohledu byl trochu podivín, měl delší vlasy i vousy, ale normálně se s námi bavil. Neřekla bych o něm, že je násilník. Ale není první. Měli jsme na oddělení i zdravotního bratra, který dělal mimo nemocnici něco podobného,“ řekla zdravotnice, která v práci anesteziologa Davida V. potkávala.

I lékaře překvapilo zatčení bývalého kolegy. Jeho nadřízený řekl, že nic takového by do něj neřekl. Ale připustil, že po pracovní stránce lékař nesplňoval vše, co měl. Právě proto „po vzájemné dohodě“ v nemocnici skončil.