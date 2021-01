Dokud jsou potřeba vojáci v nemocnicích, prodloužení nouzového stavu podpoříme, prohlásil Filip

PRAHA KSČM ve sněmovně pravděpodobně podpoří vládní žádost o prodloužení nouzového stavu. Předseda komunistů Vojtěch Filip po středečním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) novinářům řekl, že by měl nouzový stav platit, dokud je nutná pomoc vojáků v nemocnicích či sociálních ústavech.

S předsedou vlády projednával i možnosti využití vakcín proti covidu-19 z Ruska a Číny i to, jak budou fungovat lyžařské areály o jarních prázdninách.



Filip řekl, že se komunisté při hlasování zachovají podle závěrů jeho středeční schůzky s Babišem a informací, které se dozví poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) při středečním jednání Ústředního krizového štábu. „Dokud je potřeba nuceně přemístit vojáky na výkon zdravotnických povolání v nemocnicích či ústavech sociálních péče, ten nouzový stav by se měl prodloužit,“ konstatoval.



Vláda ve sněmovně usiluje o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní do 21. února. Kabinet v minulých případech prosadil prodloužení nouzového stavu díky hlasům KSČM. Pro délku prodloužení, kterou by KSČM mohla tentokrát podpořit, bude podle Filipa rozhodující odhad ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), jak dlouho bude nutná pomoc vojáků. „Protože souhlasím s tím, že je potřeba zdravotnictví ulevit,“ uvedl.

Filip v úterý navrhoval, aby některá rozhodnutí o opatřeních byla decentralizovaná a příslušela krajským hygienám. Babiš mu ve středu přislíbil, že s Blatným a vicepremiérem Karlem Havlíčkem (za ANO) projedná situaci v lyžařských areálech. „Aby se podřídily určitým pravidlům a mohly být zčásti otevřené pro návštěvníky, zejména děti, které budou mít prázdniny,“ uvedl. Jarní prázdniny budou letos v různých částech Česka v šesti termínech od začátku února do poloviny března.

Předseda KSČM řekl, že situace na horách byla v posledních týdnech pravděpodobně horší, než kdyby mohly mít areály otevřeno a vymáhaly dodržování protiepidemických pravidel. „Samozřejmě je potřeba, aby pravidla připravily krajské hygienické stanice a aby to bylo projednáno s provozovateli,“ uvedl.

Filip s Babišem projednával i využití vakcín z Ruska či Číny v Evropské unii. „Premiér mě potěšil, když řekl, že jednal s paní (německou kancléřkou) Angelou Merkelovou, která bude prosazovat, aby kromě firem Pfizer a BioNTech se v Evropě certifikovaly i vakcíny z jiných zemí včetně Ruska a Číny,“ uvedl. Až budou dostupné vakcíny, které nemají tak složité požadavky na skladování, bylo by podle něj vhodné místo velkých očkovacích center vakcinaci svěřit obvodním lékařům.

Babiš však takovou interpretaci odmítl. Merkelová podle něj při jejich úterním rozhovoru řekla, že Rusku a Číně sdělila, že pokud chtějí dodávat své vakcíny do Evropy, mají se obrátit kvůli jejich registraci na Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA). „Ale není to, že by ona o něco usilovala,“ řekl premiér ČTK.