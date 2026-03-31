MEMORANDUM O PROHLOUBENÉ SPOLUPRÁCI mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky u příležitosti obnovení jejich společných zasedání usilujíce o všestranný rozvoj vzájemných vztahů a přátelské spolupráce v duchu dobrého sousedství, navazujíce na jedinečnou a historií potvrzenou zkušenost blízkosti a příkladného partnerství mezi oběma zeměmi jako nejbližšími přáteli a sousedy v srdci střední Evropy, vycházejíce z potřeby prohloubit strategický dialog v době geopolitických krizí a změn mezinárodního řádu, potvrzujíce společný zájem všestranně přispívat k zachování a posílení bezpečnosti a k rozvoji spolupráce v Evropě, vyjadřujíce zájem o prohloubení regionální přeshraniční spolupráce, oživení partnerství na úrovni Visegrádské skupiny a o všestranné naplňování členství našich zemí v EU a NATO na základě respektování suverenity národních států, mezinárodního práva a zachování míru v Evropě a ve světě, podporujíce suverenitu evropského společenství národních států a obnovení důvěry občanů České republiky a Slovenské republiky ve vlastní mírovou budoucnost a prosperitu našich národů, podporujíce růst konkurenceschopnosti cestou dvoustranné spolupráce, zejména v oblastech hospodářství, energetiky, obrany, dopravy, silniční a železniční infrastruktury, přeshraniční spolupráce, cestovního ruchu, regionálního rozvoje, ochrany zdraví a životního prostředí v propojení s partnerstvím v oblasti kultury, vzdělávání, vědy a výzkumu a společných projektů využívajících evropské nástroje, jakož i prohlubováním spolupráce mezi místními a regionálními samosprávami a vazeb mezi občany našich zemí, dosáhly porozumění o Memorandu o prohloubené spolupráci v následujících oblastech:
Zahraniční vztahy a evropské záležitosti
- naplňování Plánu konzultací Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky na období 2025–2026; příprava aktualizovaného Plánu na období 2027–2028 s důrazem na priority v oblasti zahraniční politiky, bezpečnostní politiky a v evropských otázkách;
- rozvoj partnerství a spolupráce v oblasti výměny názorů na evropské otázky, koordinace evropských pozic a v rámci společného postupu na úrovni EU v oblastech, kde sdílejí Česká republika a Slovenská republika společné zájmy;
- aktivní využívání a další prohlubování koordinace a partnerství mezi Českou republikou a Slovenskou republikou v tradičních regionálních uskupeních – zejména ve Visegrádské skupině a Slavkovském formátu – s cílem prosazovat národní zájmy v širších koalicích na úrovni EU;
- spolupráce v konzulární oblasti se zaměřením především na aktuální otázky vízové politiky a konzulární pomoci;
- prohloubení spolupráce v rámci OSN a v mezinárodních organizacích prostřednictvím vytváření mechanismů pravidelných konzultací zaměřených na koordinaci postojů, vzájemnou preferenční podporu kandidatur a výměnu názorů v oblasti kontroly vývozu vojenského materiálu a zboží dvojího užití;
- v rámci ekonomické diplomacie prozkoumání možnosti společné organizace odborných aktivit a realizace společných prezentačních projektů ve třetích zemích s cílem propagovat výhody ekonomického prostředí širšího regionu střední a východní Evropy a regionálních projektů;
- prozkoumání možností spolupráce na projektech souvisejících s poválečnou rekonstrukcí a obnovou Ukrajiny;
- posílení spolupráce v oblasti společných rozvojových a humanitárních projektů včetně rámce delegované spolupráce EU a aktivit iniciativy Global Gateway;
- spolupráce v oblasti vzdělávání diplomatů a výměny osvědčených postupů v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
Ekonomika a energetika
- podpora organizace akcí propojujících podnikatelské prostředí obou zemí s cílem intenzivně rozvíjet hospodářskou spolupráci mezi českými a slovenskými společnostmi s důrazem na vybraná průmyslová odvětví jako jsou smart cities, polovodiče, ekologické a energetické technologie včetně výroby a využívání vodíku, biotechnologie, strojírenství, elektrotechnika, věda, výzkum a inovace, automobilový průmysl, vesmírný průmysl a informační a komunikační technologie;
- výměna informací a příkladů dobré praxe při implementaci právních aktů EU týkajících se obchodování s výrobky obranného průmyslu s cílem vytvořit předvídatelné prostředí pro rozvoj obranného průmyslu;
- vzájemná koordinace a výměna informací při přípravě a revizi evropských politik ovlivňujících konkurenceschopnost průmyslu s důrazem na odvětví polovodičů a vodíku;
- rozvoj spolupráce mezi národními kompetenčními centry pro čipy v České republice a Slovenské republice, spolupráce na úrovni Evropské rady pro polovodiče (ESB) a Společného podniku EU pro čipy (Chips JU), jakož i výměna informací a zkušeností v rámci důležitých projektů společného evropského zájmu (IPCEI);
- podpora zajištění účasti slovenských malých a středních podniků na Mezinárodním veletrhu strojírenství v Brně;
- podpora strategického významu automobilového průmyslu pro ekonomiku České republiky a Slovenské republiky zejména z pohledu zaměstnanosti, exportu, technologického rozvoje a celkové konkurenceschopnosti obou ekonomik; podpora zachování a dalšího rozvoje průmyslové výroby a dodavatelských řetězců automobilového sektoru na území obou států, jakož i potřeby vytváření podmínek pro jeho udržení, technologický rozvoj a celkové nastartování globální konkurenceschopnosti;
- podpora koordinace pozic při přípravě, projednávání a prosazování legislativních iniciativ EU týkajících se automobilového průmyslu s cílem společně vytvářet širší podporu mezi členskými státy EU pro regulační řešení zejména v oblastech vyplývajících z nedávno vydaného Automotive package (hlavně připravovaná revize ohledně emisních standardů CO2 a nové Nařízení o ekologických podnikových vozidlech) stejně jako při revizi Nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva; cílem je zabezpečit technologickou neutralitu a udržitelnou transformaci sektoru, která zároveň zohlední jeho hospodářský význam pro oba státy a zachová jeho dlouhodobou konkurenceschopnost v rámci EU;
- podpora spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v automobilovém průmyslu včetně projektů zaměřených zejména na autonomní a propojená vozidla, digitalizaci výroby a budování nových dodavatelských řetězců.
- prohloubení spolupráce v oblasti obnovitelných zdrojů energie za účelem identifikace potenciálních společných přeshraničních projektů v kontextu Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti energetiky se zaměřením na obnovitelné zdroje energie mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky z roku 2026;
- pokračování spolupráce a výměny informací a zkušeností v oblasti jaderné energetiky, a to zejména s cílem spolupracovat při analýze a rozvoji kapacit pro nové jaderné zdroje a malé modulární reaktory, navázání spolupráce dodavatelských řetězců, výměně informací a zkušeností s povolovacími procesy, s provozem existujících jaderných bloků a s realizací strategie zadní časti palivového cyklu;
- pokračování spolupráce v oblasti plynárenství s cílem zvýšit energetickou bezpečnost, lépe integrovat trhy s plynem, využívat existující přepravní trasy a koordinovat naplňování podzemních zásobníků zemního plynu;
Obrana
- rozvoj širší spolupráce mezi obranným průmyslem České republiky a obranným průmyslem Slovenské republiky konzultováním možností zapojení národních obranných průmyslů s cílem získat bezpečnostní a ekonomické benefity, a to zejména ve společné výrobě, pořizování a zabezpečení životního cyklu obranných systémů ve spolupráci s vojenskými technickými a výzkumnými ústavy, opravárenskými závody a dalšími průmyslovými subjekty, důraz bude kladen na odstraňování administrativních bariér společné výroby;
- rozvoj probíhající spolupráce v oblasti společných projektů nákupu nákladních vozidel N3G Tatra a rozvoj synergií v rámci spolupráce kompetenčního centra na straně České republiky a logistiky Ozbrojených sil Slovenské republiky při podpoře životního cyklu pásových bojových vozidel CV-90;
- prozkoumání možností rozvoje spolupráce při nákupu munice a muničních komponentů;
- prozkoumání možností spolupráce při nákupu dělostřeleckých schopností se zvláštním důrazem na minometnou techniku;
- koordinace za účelem vzájemného formálního i neformálního zapojování do projektů v rámci finančního nástroje SAFE a dalších relevantních evropských iniciativ; Česká republika a Slovenská republika budou aktivně vyhledávat příležitosti pro naplnění kolaborativních podmínek s cílem dosáhnout úspor z rozsahu a zefektivnit společné vynakládání finančních prostředků na obranné kapacity;
- prozkoumání možností spolupráce v projektu nákupu výcvikových a taktických letadel, včetně možnosti společného výcviku vzdušných sil Armády České republiky a Ozbrojených sil Slovenské republiky;
- prozkoumání možností rozvoje spolupráce v oblasti radiolokační technologie, konkrétně při zajišťování životního cyklu letištních radiolokátorů, 3D radiolokátorů a pasivních radiolokačních systémů, jakož i prozkoumání možností spolupráce při nákupu nových systémů elektronického boje;
- navázání spolupráce při vývoji a výrobě dronů a protidronových systémů;
- pokračování v intenzivní spolupráci upravené „Smlouvou mezi ČR a SR o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru“ podepsanou dne 15. února 2017 v Bruselu a rozšíření této spolupráce o aktuální oblasti jako je C-UAV ve vzdušném prostoru České republiky a Slovenské republiky v době míru či za krizových stavů a prohloubení oboustranné spolupráce při zavádění systémů PVO;
- vytvoření společného expertního panelu vojenských technických a zkušebních ústavů pro urychlení certifikace a testování vyvíjených bezpilotních a protidronových systémů;
- obnovení krátkodobého výměnného programu pro pracovníky Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany České republiky a Sekce obranné politiky Ministerstva obrany Slovenské republiky s možností rozšíření na sekce vyzbrojování a ekonomiky pro sdílení know-how v procesním řízení akvizičních projektů;
- prohloubení stávajících forem aktivit a společných cvičení za účelem posilování interoperability zejména se zaměřením na oblasti výsadkových činností, psychologických operací, kybernetických schopností, radiační, chemické a biologické ochrany a speciálních operací;
- rozvoj spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti, hybridních hrozeb, ochrany kritické infrastruktury a rozvoje technologických schopností;
- rozvoj spolupráce v oblasti výměny informací a provozu komunikačních a informačních systémů, cloudových služeb, ochrany utajovaných informací, servisní spolupráce, spolupráce vzdušných sil, budování logistické infrastruktury a Host Nation Support; v této souvislosti budou Česká republika a Slovenská republika usilovat o synchronizaci investičních plánů do infrastruktury pro zabezpečení plné interoperability;
- prohloubení spolupráce v oblasti vzdělávání vojenského personálu s cílem podpořit rozvoj ozbrojených sil a plnění cílů schopností NATO včetně oblasti výcviku a cvičení, realizace experimentů a sdílení zkušeností na podporu rozvoje sil v jednotlivých operačních oblastech;
- prohloubení spolupráce vojenské policie v oblasti přípravy specialistů, modernizace technologického vybavení, stálých postupů činností, výcviku a dalších aktivit;
- rozvoj spolupráce v oblasti mobilizačního plánování, branné legislativy, systému záloh Armády České republiky a Ozbrojených sil Slovenské republiky, výcviku a využívání aktivní zálohy;
- prohlubování spolupráce v oblasti zdravotnického zabezpečení včetně výměny zkušeností a odborného výcviku specialistů ve zdravotnických odbornostech s cílem zvyšování kapacit zdravotnické podpory a efektivity jejího využití;
- prohlubování spolupráce při posuzování společně budovaných schopností NATO (Capability Program Plan) a sdílení zkušeností z jejich naplňování s cílem zajistit ekonomickou efektivitu rozvoje vojenských schopností;
- sdílení výstupů a rozvoj spolupráce v oblasti experimentování, inovací a implementace EDT (Emerging and Disruptive Technologies) s cílem posilování technologické konkurenceschopnosti a efektivního rozvoje obranných investic.
Doprava
- koordinace v rámci projektování, přípravy a výstavby mezinárodního silničního propojení R6/D49 a I/49 Púchov – Zlín;
- pokračování v úsilí o rozvoj silničního propojení v česko-slovensko-polském pohraničí (výstavba úseků dálnice D3 ve smluvních termínech);
- řešení dopravní situace v příhraniční oblasti výstavbou rychlostní silnice R5 na slovenské straně a navazující silnice I/68 (E75) na české straně;
- koordinovaný postup při rekonstrukci přeshraničního dálničního mostu Kúty – Lanžhot přes řeku Moravu na dálnici D2;
- koordinace v rámci projektu modernizace železniční trati na úseku Devínska Nová Ves – státní hranice ČR/SR;
- spolupráce v oblasti modernizace železniční infrastruktury;
- spolupráce na projektu VRT V4 zaměřeném na zlepšení dálkových a vysokorychlostních železničních spojení mezi Českou republikou a Slovenskou republikou;
- prozkoumání možnosti prodloužení nebo zavedení nových přeshraničních železničních linek;
- příprava společných veřejných soutěží na mezistátní železniční dopravu realizovanou ve veřejném zájmu;
- spolupráce při výstavbě a modernizaci infrastruktury dvojího užití;
- spolupráce v oblasti inteligentní a autonomní mobility;
- sdílení zkušeností a koordinace při financování infrastruktury z prostředků EU;
- sdílení zkušeností při přípravě a výstavbě projektů dopravní infrastruktury formou PPP.
Školství, výzkum, vývoj, mládež
- spolupráce při prosazování rovného přístupu, inkluze a prevence segregace, jakož i v oblasti rozvoje učitelů, diagnostiky a podpory žáků se zdravotním postižením;
- spolupráce v oblasti odpovědného využívání umělé inteligence ve vzdělávání, jakož i regulace přístupu k sociálním sítím, digitální transformace škol, kybernetické bezpečnosti a rozvoje digitálních schopností;
- podpora spolupráce při propojování vznikajících projektů a iniciativ v oblasti umělé inteligence včetně vysokoškolských center kompetencí pro umělou inteligenci;
- výměna informací a zkušeností při zavádění financování vysokých škol, zejména v oblasti výkonnostních smluv a hodnocení tvůrčí činnosti; zájem o spolupráci v oblasti podpory studentů, stipendií, grantů a akademické mobility, jakož i v přípravě budoucích pedagogických a odborných pracovníků;
- spolupráce při rozvoji činností zaměřených na podporu práce s mládeží a školního sportu;
- prohlubování spolupráce v oblasti politik výzkumu a inovací na evropské úrovni s ohledem na význam koordinované účasti obou zemí v Evropském strategickém fóru pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) a v projektech zahrnutých do ESFRI Roadmap; koordinace kroků při přípravě a realizaci nových infrastrukturních projektů, které mají potenciál stát se součástí budoucích aktualizací ESFRI Roadmap;
- rozvoj synergických aktivit v rámci výzkumných infrastruktur evropského významu, zejména v oblastech laserových a fotonických technologií (ELI ERIC), výzkumu materiálů, biomedicíny, environmentálních věd a digitálních datových platforem;
- podpora koordinace národních politik a strategických dokumentů zaměřených na účinnější zapojení České republiky a Slovenské republiky do společných evropských výzkumných infrastruktur;
- posilování mobility výzkumných pracovníků, doktorandů a technických odborníků v rámci výzkumných infrastruktur obou zemí;
- vytvoření mechanismů pro společné financování a využívání výzkumných kapacit, sdílení dat a výsledků výzkumu, jakož i zapojení průmyslových partnerů do projektů evropského významu.
Kultura
- systematický rozvoj nadstandardní spolupráce při realizaci společných projektů v oblasti umění, kulturního dědictví, kulturně vzdělávacích aktivit a audiovizuálních médií, a to zejména mezi předními národními hudebními, divadelními, paměťovými, fondovými a kulturně vzdělávacími institucemi;
- zájem o strategicky důležitou společnou prezentaci kultury a umění v zahraničí, zejména společnou kinematografickou prezentaci na významných mezinárodních filmových festivalech a společnou účast na Bienále umění a Bienále architektury v Benátkách;
- systematický rozvoj spolupráce při přípravě a realizaci projektů souvisejících se společnou přeshraniční nominací položek na Seznam světového dědictví UNESCO a Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO;
- snaha o vytvoření a realizaci společného projektu zaměřeného na péči o hroby, památníky a pamětní místa významných slovenských osobností na území České republiky a významných českých osobností na území Slovenské republiky, včetně péče o místa spojená s významnými historickými událostmi.
Cestovní ruch a sport
- pokračující a prohlubující se spolupráce ve všech oblastech rozvoje sportu, a to zejména: koordinace postupů v mezinárodních organizacích, spolupořádání významných sportovních akcí, spolupráce národních sportovních center a národních antidopingových organizací, sportovní diplomacie, zintenzivnění spolupráce mezi kluby zaměřenými na děti a mládež (společná soustředění, společné sportovní soutěže), společné vzdělávání a výměny sportovních odborníků, sportovní spolupráce mezi univerzitami;
- pravidelná výměna informací a sdílení zkušeností ohledně plánovaných legislativních iniciativ, strategických dokumentů a programů rozvoje cestovního ruchu, jakož i o společných postupech v orgánech a výborech mezinárodních organizací, kde se obě delegace vzájemně podporují a doplňují (UN Tourism, OECD, EK – Poradní výbor pro cestovní ruch);
- společná podpora rozvoje turistických tras, cyklotras a přírodních parků v příhraničních regionech s cílem posílit vztahy mezi místními komunitami.
Zdraví
- prevence – spolupráce mezi Národním screeningovým centrem České republiky a Národním screeningovým centrem Slovenské republiky zaměřená na iniciativy v oblasti organizovaných screeningových programů; pravidelné pracovní schůzky zacílené na výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví na úrovni hlavních hygieniků České republiky a Slovenské republiky;
- přeshraniční spolupráce v oblasti záchranné zdravotnické služby – posílení mezinárodní spolupráce a zlepšení dostupnosti záchranné zdravotnické služby v příhraničních regionech v rámci plnění rámcové dohody;
- přeshraniční výměna elektronických receptů – aktivní spolupráce při pilotním testování mechanismů uznávání elektronických receptů v kontextu vzniku Evropského prostoru pro zdravotní údaje;
- transplantace – sladění administrativních postupů v oblasti orgánových transplantací; další rozvoj výměny orgánů mezi jednotlivými transplantačními centry obou zemí; pokračování v transplantacích pro slovenské pacienty a jater pro slovenské dětské pacienty;
- sdílení zkušeností z implementace nařízení o normách kvality a bezpečnosti pro látky lidského původu určené pro humánní použití;
- lidské zdroje ve zdravotnictví – spolupráce v oblasti vzdělávání sester a porodních asistentek, včetně odborného dialogu k možnostem optimalizace přípravy na výkon povolání; spolupráce v oblasti klinické praxe studentů medicíny a lékařů v rámci jejich specializačního studia u poskytovatelů zdravotní péče; spolupráce v simulační výuce ve vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek; spolupráce ve vzdělávání zdravotnických pracovníků bez navýšení celkového počtu hodin odborné přípravy;
- spolupráce při sdílení analytických údajů o lidských zdrojích ve zdravotnictví včetně údajů o počtu zdravotnických pracovníků, mzdových podmínkách, mobilitě pracovní síly a migraci zdravotnických pracovníků mezi Českou republikou a Slovenskou republikou s cílem lépe identifikovat trendy a podpořit tvorbu koordinovaných politik v oblasti stabilizace zdravotnického personálu;
- léková politika – výměna osvědčených postupů v oblasti lékové legislativy, koordinace při možném vytváření strategických zásob léčivých přípravků, spolupráce a koordinace při společném nákupu léků na vzácná onemocnění v rámci legislativy EU; aktivní spolupráce na potírání nelegálního reexportu.
Vnitro
- pokračování v intenzivní a nadstandardní policejní spolupráci zejména v oblasti boje proti přeshraniční kriminalitě, organizovanému zločinu a nelegální migraci;
- co nejrychlejší dokončení ratifikačního procesu Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o policejní spolupráci, podepsané dne 6. února 2026 v Bratislavě a zahájení jejího provádění;
- posílení spolupráce v oblasti voleb zaměřené na vzájemné srovnávání právních předpisů, výměnu osvědčených postupů a dalších informací formou pravidelných pracovních setkání;
- zintenzivnění a prohloubení spolupráce mezi Policejní akademií České republiky v Praze a Akademií Policejního sboru v Bratislavě zejména v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, s přihlédnutím ke studijním programům obou vysokých škol a aktuálním bezpečnostním výzvám, kterým Česká republika a Slovenská republika čelí.
Finance
- vzájemná koordinace a spolupráce v podpoře jednomyslného rozhodování Rady EU v oblasti daní;
- výměna zkušeností v oblasti prorůstových opatření s cílem posílit konkurenceschopnost ekonomik obou zemí;
- prohloubení spolupráce a výměna zkušeností v boji proti daňovým podvodům a únikům, šedé ekonomice a nelegální práci;
- výměna zkušeností a znalostí ohledně implementace řešení vyplývajících z povinné transpozice právních předpisů EU do vnitrostátních předpisů a informačních systémů v oblasti daní;
- výměna zkušeností s implementací digitalizace a elektronizace platebních systémů pro účely evidence tržeb (pokladna eKasa a QR platby, elektronická evidence tržeb);
- výměna zkušeností a spolupráce v rámci diskusí o nejnovějších trendech v regulaci finančních trhů a podpoře finančního vzdělávání;
- spolupráce a výměna zkušeností a nejnovějších poznatků z implementace a podpory inovací na finančních trzích s cílem zvýšit konkurenceschopnost společností poskytujících finanční služby na evropských a globálních trzích;
- pokračování spolupráce v oblasti Veřejné vnitřní finanční kontroly (PIFC) – role Centrální harmonizační jednotky, a v oblasti auditu evropských fondů – role Orgánu auditu;
- prohloubení bilaterální spolupráce v oblasti vzdělávání cestou sdílení osvědčených postupů, podpůrné mobility a společných projektů zaměřených na posílení kompetencí auditorů.
Investice a regionální rozvoj
- pokračování v nastavené pravidelné spolupráce prostřednictvím společné Česko-slovenské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci;
- s přihlédnutím k úspěchu programu Interreg VI-A SR-ČR 2021-2027 rozvíjení společného úsilí při přípravě nového programového období, i s ohledem na maximalizaci alokovaných zdrojů;
- vzájemná výměna praktických zkušeností při implementaci programového období 2021-2027;
- vzájemná výměna/sdílení informací týkajících se výrazně změněného přístupu k využívání fondů EU v rámci přípravy nového programového období 2028-2034, a to zejména při zpracovávání strategického dokumentu Národního a regionálního plánu partnerství.
- vzájemná výměna praktických zkušeností při implementaci programového období 2021-2027;
Národní plán obnovy/Plán obnovy a odolnosti
- spolupráce mezi koordinačními implementačními jednotkami České republiky a Slovenské republiky při implementaci Národního plánu obnovy/Plánu obnovy a odolnosti;
- aktivní spolupráce při sdílení zkušeností a přístupů v oblasti uplatňování evropských politik.
Životní prostředí
- pokračování spolupráce a výměny zkušeností v oblasti vodního hospodářství, zejména udržitelného využívání vody, ochrany vodních zdrojů, vodních staveb a rozvoje vodní turistiky;
- pokračování spolupráce v oblasti hraničních vod v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách, podepsanou dne 16. prosince 1999 v Židlochovicích;
- spolupráce v oblasti ochrany, správy a obnovy chráněných území, lokalit Natura 2000 a ekologických sítí;
- podpora ekologické konektivity krajiny včetně migračních koridorů a přeshraničních oblastí;
- výměna odborných znalostí v oblasti monitorování druhů a stanovišť, výzkumu a datových nástrojů;
- spolupráce, koordinace a společné provádění Úmluvy o biologické rozmanitosti, zejména národních strategií a akčních plánů v oblasti biodiverzity (tzv. NBSAP), především v souvislosti se začleňováním biodiverzity do příslušných hospodářských sektorů (včetně financí), nastavováním monitorovacích rámců a ukazatelů biodiverzity a přípravou finančních plánů pro biodiverzitu;
- spolupráce a výměna odborných poznatků při implementaci Nařízení o obnově přírody (NRR) a Národních plánů obnovy přírody;
- spolupráce při provádění Ramsarské úmluvy a dalších aktivit souvisejících s ochranou mokřadů včetně Carpathian Wetland Initiative (CWI) a navazujících regionálních projektů a také při realizaci osvětových projektů v rámci Wetland City Accreditation;
- spolupráce při provádění Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), zejména v oblasti vymáhání práva a v oblasti informačních technologií;
- spolupráce při implementaci Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat a souvisejících protokolů;
- spolupráce na úrovni EU ve věci společného postupu při prosazování plánu managementu kormorána velkého na území EU;
- organizování společných odborných akcí, školení, workshopů, studijních pobytů a výměn odborníků a příkladů osvědčených postupů v oblasti národních parků, geoparků a systému EVVO (environmentální vzdělávání, výchova, osvěta);
- koordinace v oblasti přeshraničního posuzování vlivů na životní prostředí v různých oblastech hospodářství;
- spolupráce v oblasti průmyslových emisí a nejlepších dostupných technik;
- podpora oběhového hospodářství se zaměřením na moderní technologie zpracování odpadů;
- prohlubování spolupráce v oblasti radiační ochrany a monitorování;
- spolupráce v oblasti národní, evropské a mezinárodní politiky v oblasti klimatu a ochrany ovzduší a koordinace pozic v rámci plánované revize evropské legislativy pro období po roce 2030 včetně revize EU ETS;
- koordinace v oblasti mezinárodní spolupráce v rámci Mezinárodní komise pro ochranu řeky Dunaje (International Comission for the Protection of Danube River);
- koordinace v oblasti spolupráce v rámci pilíře Strategie EU pro dunajský region (EUSDR) – Ochrana životního prostředí v dunajském regionu;
- podpora přípravy a realizace společných projektů financovaných z programů EU;
- podpora projektů financovaných v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg.
Zemědělství a rozvoj venkova
- prohloubení spolupráce a koordinace v oblasti Společné zemědělské politiky EU, a to i s ohledem na rozvoj pohraničních regionů a jejich specifika;
- spolupráce v oblasti ochrany vnitrostátních trhů, zejména s ohledem na dovoz ze třetích zemí včetně výměny zkušeností v oblasti podpory kvalitních a lokálních potravin;
- prohloubení spolupráce v oblasti posuzování rizik a komunikace v oblasti bezpečnosti potravinového řetězce;
- rozvoj přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných projektů v rámci programu Interreg zaměřených na přizpůsobení lesů změně klimatu;
- prohloubení spolupráce při tvorbě vnitrostátních právních předpisů v oblasti potravin, respektive uplatňování evropských předpisů na vnitrostátní úrovni a vzájemné konzultace postojů k navrhovaným právním předpisům EU;
- prohloubení spolupráce při výměně poznatků a zkušeností z implementace politik a strategií v oblasti výzkumu a inovací;
- rozvoj spolupráce při podpoře využívání dřeva jako obnovitelné suroviny ve veřejném sektoru, zejména ve stavebnictví;
- výměna zkušeností a spolupráce v oblasti posílení pozitivního vnímání myslivosti jako nezastupitelné činnosti v přírodě a ve vztahu k managementu druhů živočichů;
- rozvoj přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných projektů v oblasti zemědělského výzkumu s výzkumnými a vzdělávacími institucemi.
Práce a sociální věci
- spolupráce v oblasti ochrany dětí, zejména v oblasti centrálního metodického řízení sociální a právní ochrany dětí a výměna zkušeností s fungováním Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny v oblasti organizace sociální a právní ochrany, práce s daty a digitalizace procesů s cílem využít slovenské know-how při plánované transformaci českého systému a zřízení specializovaného úřadu;
- rozvoj spolupráce mezi orgány inspekce práce a boje proti nelegální práci; prioritou je výměna zkušeností a provádění společných inspekcí, další posílení koordinace v oblasti nelegálního zaměstnávání, skrytého zaměstnávání a odpovědnosti v subdodavatelských řetězcích; pokračování ve výměně zkušeností při inspekci velkých projektů, jako jsou jaderné elektrárny, a rozvoj společných vzdělávacích aktivit;
- výměna zkušeností a spolupráce v otázkách týkajících se vyloučených lokalit a sociální ekonomiky, zejména přístupů k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit ve vztahu k zaměstnanosti, sociální práci, systémovým opatřením a nástrojům vedoucím k udržitelnému začlenění osob vyloučených z trhu práce a prevenci vzniku nových lokalit; dialog týkající se sociálního podnikání a jeho potenciálního využití na podporu znevýhodněných skupin;
- spolupráce a vzájemné konzultace v otázkách dlouhodobé udržitelnosti důchodových systémů a možnosti zavedení důchodového stropu pro vybrané profese s přihlédnutím ke zdraví a pracovní schopnosti lidí, přičemž spolupráce bude zahrnovat diskusi o nastavení vhodných kritérií a mechanismů;
- spolupráce v oblasti podpory paralympionismu; ve Slovenské republice budou pokračovat práce inspirované centrem Agitos v České republice na zřízení centra pro špičkové parasportovce a neslyšící sportovce, kteří se na základě transparentních kritérií stanou zaměstnanci tohoto centra.
Spravedlnost
- posílení a aktivní rozvoj spolupráce v oblasti správy informačních systémů souvisejících s tvorbou a zveřejňováním právních předpisů ve Sbírce zákonů;
- spolupráce v oblasti správy zabaveného majetku mezi Centrem zajištěných aktiv Ministerstva vnitra České republiky a Úřadem pro správu zabaveného majetku Slovenské republiky;
- výměna zkušeností v oblasti vězeňství mezi Vězeňskou službou České republiky a Sborem vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky;
- spolupráce a výměna zkušeností v oblasti digitalizace justice včetně využití umělé inteligence;
- podpora spolupráce v rámci EU a v mezinárodních organizacích;
- spolupráce v oblasti výměny poznatků a zkušeností při implementaci evropských a mezinárodních právních aktů;
- pokračování odborného dialogu v oblasti soudní spolupráce s cílem jejího dalšího usnadnění;
- posílení spolupráce a vzájemné výměny zkušeností při implementaci principů restorativní justice a alternativních trestů a pomoci obětem trestných činů mezi Probační a mediační službou České republiky a probačními a mediačními úředníky Slovenské republiky.
Podepsáno v ... dne ... 2026 ve dvou originálech v českém a slovenském jazyce. Spolupráce podle tohoto Memoranda se zahajuje dnem podpisu.
Andrej Babiš, předseda vlády České republiky / Robert Fico, předseda vlády Slovenské republiky