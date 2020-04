DOKUMENT: Velikonoční projev premiéra Babiše k národu kvůli koronaviru

Praha/Soul Premiér Andrej Babiš pronesl ve čtvrtek svůj druhý projev k národu kvůli koronavirové situaci. Přečtěte si jej v plném znění bez redakčních zásahů.

Vážení spoluobčané,

je Zelený čtvrtek.

Jsou Velikonoce.

Svátky, které všichni milujeme.

Pletení pomlázky, barvení vajíček, návštěvy u rodiny, blízkých, kamarádů. Hodně jídla, pití, a hlavně s pomlázkou vyšlehat holky! Aby nám neuschly! A pořádně to zapít!

Tak, jak to má být!

Takhle to vždycky bylo. Takhle to pamatuju jako kluk a celý život.

To jsou Velikonoce, které známe.

Taky je to nejvýznamnější svátek všech věřících. Svátek nového života, vzkříšení, svátek naděje.

Letos ale budou Velikonoce, jak už určitě víte, ÚPLNĚ jiné.

Musí být!

Bohužel.

A chci Vás požádat z celého srdce, abyste nám s tím pomohli. Každý z vás!

Máme za sebou 5 nejsložitějších týdnů v novodobé historii České republiky. Na začátku nikdo z nás nemohl očekávat, čemu budeme čelit.

Jsem překvapený, ale upřímně rád tomu, jak v této kritické době čelíme epidemii společně. Jako jeden národ!

Vážím si toho, s jakou zodpovědností, úsilím, disciplinovaností a solidaritou pomáhá každý z vás zvládnout tuhle vážnou zdravotní i ekonomickou krizi.

Epidemii jsme zachytili včas. Nemáme ale zdaleka vyhráno. Hrozí, že se růst nákazy může obnovit.

Děláme vše pro to, abychom našim zdravotníkům vytvořili co nejlepší podmínky pro jejich náročnou, obětavou a rizikovou práci. Podařilo se nám zpomalit šíření epidemie a zabránit okamžitému přetížení našich nemocnic!

Proto nesmíme přestat! A v žádném případě polevit!

Rozhodně vám nechci a nebudu lhát, takže musím s plnou odpovědností říci, že nevíme, kdy tahle pandemie opravdu skončí. Děláme ale všechno pro to, aby to bylo co nejdřív.

Stejně tak jako vy, i já se chci co nejdřív vrátit k normálnímu životu.

Chci, abychom uvolnili opatření vlády a zrušili všechny zákazy a nařízení hned, jakmile to bude možné.

Ale ne dřív, než budeme schopni ochránit ty nejohroženější z nás. Naše seniory.

Omezení svobod, ke kterým byla naše vláda nucena sáhnout, bylo složitým rozhodnutím.

Nikdy dřív jsem si neuměl představit, že lidem zakážeme cestovat nebo se sdružovat. Kvůli ochraně životů jsme byli nuceni sáhnout i na ta nejzákladnější práva. Práva všech jednotlivců.

Taky vím, že mnozí z vás teď zažívají těžké životní chvíle.

Naše vláda je připravena udělat maximum pro to, abychom pomohli všem živnostníkům, podnikatelům, malým a středním firmám, rodinným firmám, ale taky samoživitelkám a dalším. Zkrátka všem, kteří přišli kvůli koronaviru o příjem. Jsme na to připraveni v tuto chvíli uvolnit až tisíc miliard!

Rozhodně v tom nejste sami. Všichni musíme spolupracovat dál. I na jednom z nejdůležitějších projektů, který se v těchto dnech rodí.

A tím je chytrá karanténa!

Ve spolupráci našich epidemiologů, hygieniků, laboratoří, ajťáků a vojáků vznikl projekt, který nám pomůže se zase navrátit do normálního života!

Základem je rychle identifikovat nakažené lidi a ochránit nás všechny! Izolovat jejich kontakty, a tím radikálně zpomalit šíření infekce. Právě díky Chytré karanténě.

A to znamená testovat, testovat a znovu testovat. Až 20 tisíc lidí denně!

Stejně jako jsem poslední dny od kolegů žádal, aby testovali zaměstnance v domovech seniorů a v sociálních službách, aby se nákaza nezanesla právě tam!

Zavezli jsme 20 tisíc rychlotestů do každého kraje pro testování zaměstnanců domovů pro seniory a sociálních služeb, aby naše seniory nenakazili.

Opravdu děláme, co můžeme. Proto bych vás rád všechny znovu vyzval, abyste ještě vydrželi. Musíme!

Vstupujeme teď do klíčové fáze, kdy u nás situace kulminuje a rozhoduje se o dalším vývoji.

A proto chci říct tu nejdůležitější věc.

Je nesmírně důležité, abyste i o Velikonocích dodržovali pravidla.

Ideální je: zůstat doma

Vím, že bude pěkně. Přesto ale prosím… Prosím vás všechny. Buďte doma!

Užívejte si jen nejbližší kruh rodiny, dodržujte platná pravidla.

Noste roušky a dodržujte rozestupy. Zkrátka, chovejte se odpovědně!

Je to nesmírně důležité pro nás pro všechny a celou zemi.

Nenavštěvujte příbuzné. Nebuďte v uzavřených prostorech s mnoha lidmi. Je to opravdu nebezpečné, protože nemoc covid-19 může být infekční, i když nemáte příznaky.

Nechoďte po městě nebo vesnici na koledu.

Žádné hloučky nikde, u výdejních okének, na návsích nebo na náměstích.

Žádné kolující panáky!

Vyvarujte se i koledy u babičky. Právě seniory musíme přednostně společně ochránit. Doufám, že nikoho nenapadne navštěvovat starší lidi! A doufám, že každý z vás volá aspoň jednou denně všem z rodiny, co jsou ve vyšším věku a ptá se jich, jak se cítí a zdali něco nepotřebují.

Přestože jsme uvolnili pravidla pro užívání roušek na sportovištích, pokud běháte nebo jedete na kole mezi více lidmi, roušku používejte, buďte ohleduplní. Při sportu se aerosol šíří mnohem víc a mohli byste ohrozit okolí.

Včera a dnes mě mnozí z vás upozorňovali na to, že bohužel někteří lidé dokonce přestali roušky nosit. Pohybují se ve skupinách, posedávají na předzahrádkách a bez roušek. A to je špatně! Upozorněte je, ať je nosí! Vyzývám vás k tomu a žádám!

Každé jedno porušení nás totiž může vrátit o týdny nazpět a přinést k nám druhou vlnu epidemie a další vyčerpávající boj, který vysílí naši zemi a nás všechny.

Naopak! Když se nám to podaří a udržíme disciplínu, která nás dostala již tak daleko, mohou se tyto Velikonoce stát svátky naděje v našem zápasu s koronavirem.

Chápu, že zvlášť pro věřící je to bolestivé. Mám soucit s lidmi, kteří chodí pravidelně na velikonoční bohoslužby a nyní nemohou. Ale i pan kardinál Dominik Duka říká, že tato omezení mohou vést k autentickému prožitku Velikonoc.

Oceňuji a jsem rád, že kostely již v minulých týdnech uspořádaly online bohoslužby, které oslovily spoustu lidí a o Velikonocích jich bude ještě víc. Podívejte se na internet na Mše online na adresu mseonline tečka cé zet.

Jsou tam nabídky mnoha přenosů bohoslužeb z celé naší země a každý si může vybrat. I já se podívám.

Přiznám se, že často myslím na lidi, kteří zemřeli.

Snažím se jim vždy věnovat chvilku ticha a myslím i na jejich blízké. Na každém jednom životě nám totiž musí záležet.

V minulém projevu jsem děkoval spoustě lidí a teď chci své poděkování zopakovat.

Děkuji!

Všem, kteří pomáhají.

Všem, kteří jsou v první linii.

Všem lékařům, sestřičkám, zdravotníkům, hasičům, policistům a vojákům.

Ale taky všem prodavačkám, pošťákům, kurýrům, všem řidičům, všem, kdo nás zásobují potravinami a přepravují lidi! Taky všem kamioňákům.

Děkuju všem, co pomáhají lidem bez domova. Jídelnám, kavárnám, restauracím a bistrům, které zdarma rozdávají jídlo!

Všem nadačním fondům, dobrovolníkům a lidem, kteří organizují sbírky!

Děkujeme za vaši solidaritu!

Obrovský dík patří taky všem pečovatelům v domovech pro seniory nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných!

Děkuju všem studentům vysokých škol, kteří pracují v nemocnicích nebo mají vlastní dobrovolnické aktivity. Speciální díky patří medikům Armády ČR, kteří teď místo zkoušek nastupují v rámci Chytré karantény, aby posílili krajské hygienické stanice v první linii boje s koronavirem.

Samozřejmě všem ajťákům, kteří se spojili, aby pomohli státu v řešení krize a všem výzkumníkům, kteří se podíleli na vývoji zdravotnických prostředků v rámci boje s koronavirem.

A všem dalším! Děkuji všem, kdo pracují. Děkuji všem, kdo šijí roušky a snaží se tak zabránit dalšímu šíření epidemie.

Díky!

Minule jsem se vám snažil říct, že máme naději.

Také Velikonoce jsou svátky spojené s nadějí. Dříve se velikonoční kraslice barvily hlavně červenou a žlutou barvou, které symbolizují barvu nového života, barvu slunce, barvu naděje.

Naději teď máme blízko a je mnohem silnější.

K tomu máme i jasný plán, který vám představíme po Velikonocích.

Rozvolňování nebude živelné! Bude samozřejmě řízené. Naše vláda bude chránit občany bez ohledu na jejich věk a zdravotní situaci. Na tom se nic nemění.

Pojďme si ale teď spolu slíbit, že ani teď o prodlouženém víkendu, kdy nás čekají čtyři dny volna a bude docela pěkné počasí, nepolevíme. Ani v nošení roušek, ani v dodržování omezení pohybu.

Ať neztratíme všechno to krásné, co máme rádi a na co jsme hrdí. Ať už jde o Velikonoce nebo náš každodenní život. Ať neztratíme všechno to, na čem všichni pracujeme nonstop už pět týdnů.

Buďme hrdí na to, že nás dává svět příkladem. Ale v žádném případě ještě nesundávejme roušky. Stále platí povinnost je nosit!

Rozhodující budou následující čtyři dny

První poločas boje s epidemií jsme vyhráli 1:0.

Ale o celkovém vítězství se bude rozhodovat teď!

Prosím, dejme to!

Všichni!