DOKUMENT: Vyjádření prezidenta k údajnému vyhrožování od ministra Macinky

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka se už delší dobu snaží ovlivnit můj postoj ke jmenování navrženého člena vlády. Ať už komunikací se mnou, mými spolupracovníky nebo poradci. Zatím jsem všechny tyto pokusy posuzoval shovívavě.
Nyní mi ale v nočních hodinách doručil prostřednictvím mého poradce Petra Koláře – přestože adresu do Kanceláře prezidenta zná – dvě textové zprávy. Informace, které obsahují, považuji za mimořádně závažné. Proto jsem se rozhodl je celé zveřejnit.
Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné.
Ministr navíc v textu uvádí, že pro svůj postup má podporu předsedy vlády České republiky a strany SPD Tomia Okamury.
Pokud skutečně má ve svém postupu podporu premiéra, pak jsou vyjádření Petra Macinky nejen ilustrací přístupu nové vlády ke sdílení moci v našem ústavním pořádku, ale také důkazem, že se zásadní otázky naší zahraniční a bezpečnostní politiky staly rukojmím osobních animozit a zájmů.
Pokud však nemá podporu Andreje Babiše – a já věřím, že ne - , pak je ilustrací svévolného a naprosto nezodpovědného postupu strany Motoristé sobě, které nejde o zájem České republiky a jejich občanů, ale jen a pouze o naplnění vlastní ambice udělat z kontroverzní postavy ministra. A to za jakoukoliv cenu.
Vyhrožování a vydírání prezidenta republiky ministrem vlády považuji za naprosto nepřijatelné v jakékoliv demokratické zemi. Zároveň považuji za důležité, aby občané viděli, jak zvolení zástupci a jakým způsobem zastupují jejich zájmy. Takové jednání zároveň může poškozovat obraz a důvěryhodnost České republiky v zahraničí.
Za sebe mohu říct, že na mě žádné zastrašování neplatí a budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky.
Podávám podnět bezpečnostním složkám a hodlám postoupit zaslané zprávy právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
Petr Pavel, prezident republiky, Pražský hrad 27. ledna 2026