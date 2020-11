Doma se covid otestovat nedá. Reklamy lákají na rychlotesty, ty jsou ale určené pro profesionály

PRAHA V dnešní době se dá koupit kde co. Spektrum nejrůznějších nabídek s sebou přinesl i covid-19. Staré české přísloví ale zůstává i nadále platné: Nekupuj zajíce v pytli.E-shopy nově nabízejí i rychlotest na protilátky koronaviru. Na první pohled se může zdát, že za pouhých zhruba tři sta korun nabízí komfort domácího testu. Bez front a mrznutí. Je ale potřeba být obezřetný, a to hned dvakrát.

Obecně platí, že test na protilátky neodhalí přítomnost nemoci, ale to, zda už ji člověk prodělal. Navíc jen za předpokladu, že ten, kdo si nemocí prošel, protilátky má, což v případě nového typu koronaviru ne vždy platí. Za druhé test inzerovaný v reklamách na webech odborníci příliš neznají.

Rychlotest na protilátky koronaviru nabízejí některé internetové lékárny. S douškou, že je uživatelsky jednoduchý a nevyžaduje komplikované laboratorní vybavení. A také že je určen pro odborníky jako screeningový test a jako pomoc při diagnóze virové infekce covid-19.

Otázkou ale zůstává, kdo jej používá. „O tomto testu nic nevím,“ sdělil LN předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Těžko se dá očekávat, že by služeb e-shopů pro objednání testů využívaly nemocnice či odběrová místa. Ty mají na dodávku zboží smlouvy, protože nakupují ve velkém.

Česká lékárnická komora upozorňuje, že přestože mají některé e-shopy ve svém názvu termín lékárna, nejedná se o e-shopy kamenných lékáren, ale o prodejny zdravotnických prostředků. „Stejně jako u výdeje léčiv platí i u ostatního zdravotnického sortimentu doporučení, aby ho pacienti pořizovali přímo v lékárně, kde mohou vše konzultovat s odborníkem,“ sdělil prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Lidé se také mohou například podívat, zda má e-shop na svých stránkách logo EU a odkaz na webové stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Pozor na falešné výsledky!

Podle SÚKL musí mít veškeré zdravotnické prostředky dodávané na český trh provedené posouzení, zda je výrobek bezpečný a účinný. Pokud se ale jedná o diagnostické prostředky, jež nejsou určené k domácímu použití, pak to posuzuje sám výrobce, který na výrobek připojí označení CE a vydá prohlášení o shodě.

„Mezi takovéto výrobky spadají i rychlotesty na covid-19 určené pro profesionální použití. Je nezbytné upozornit, že v případě použití testů určených pro profesionály laikem může dojít k nesprávnému použití či interpretaci výsledku se všemi důsledky vyplývajícími z falešně pozitivního nebo falešně negativního testu,“ odpověděla LN mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

Přístroj podobný alkohol testeru odhalí covid z dechu za několik vteřin. Technologie už prošla prvními testy

V současné době se na odhalení koronaviru používá hned několik testů, žádný však nelze použít doma. Nicméně i o tom už se mluvilo. Takzvané Lamp-testy jsou schopné odhalit virus ze slin. V současné době se vyvíjí. Stát ale s jejich použitím nepočítá. Zejména proto, že se obává falešných výsledků. Problém by mohl být také v tom, že by domácí testy mohly být snadno manipulovatelné, protože by de facto nefungovala kontrola, čí test skutečně je.

Na konci května ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od začátku června už nemají lékaři rychlotesty používat. Až do té doby s nimi pracovali zejména praktici, a to u pacientů, jim končila karanténa. Na místo toho mají využívat takzvané PCR testy. Na rychlotesty přivezené na jaře z Číny si stěžovali lékaři a nakonec je jako nespolehlivé označila i hygiena. Jejich problém je ten, že je lze použít až několik dnů od nákazy.