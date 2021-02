‚Domácí‘ testy jsou na cestě. Brzy by lidé mohli mít šanci odhalit koronavirus i bez laboratoře

PRAHA Očkování a taktéž co nejmasivnější testování jsou nejúčinnější prostředky na potírání epidemie koronaviru. Vakcinaci zatím napříč Evropou provázejí „porodní“ bolesti v podobě nedostatku očkovacích látek, proto testování zůstává vysoko v portfoliu zbraní proti šíření nemoci covid-19. Vědci tedy neustále hledají nové způsoby, jak zákeřného protivníka odhalit.

K mání jsou či budou takzvané „kloktací sety“ a testy ze slin. Procedury odběru u nich nevyžadují nutnou přítomnost zdravotníka, jedinec si je může udělat sám, na výsledek si však musí počkat. Takto odebraný vzorek je totiž nutné podrobit PCR testu, který obstará pouze laboratoř.



Vědci však už přicházejí také s metodami, u nichž si člověk nejenže sám odebere vzorek, ale záhy se dočká i výsledku analýzy, pátrající po přítomnosti koronaviru v organismu.

„Přicházejí testy ze slin, jež z naplivaného vzorku diagnostikují antigenně samy. A pak je ještě další varianta, která pracuje s hmotou, kterou člověk při provedení testu vloží do úst,“ řekl LN Roman Prymula, epidemiolog, exministr zdravotnictví a v současnosti poradce premiéra Andreje Babiše (ANO). Hmotu jedinec nechá v ústech zhruba na dvě minuty, pak ji vloží do roztoku a to celé do krytky, jež vypadá jako uzávěr od psacího pera. Po uplynutí deseti až patnácti minut se vyjeví výsledek testu.



„Dle mého jde o zatím nejpříjemnější způsob, jak se nechat vyšetřit na koronavirus. A přitom nejde o metodu nějaké daleké budoucnosti. Viděl jsem prototyp, který by se u nás na trhu mohl objevit do týdne, čtrnácti dnů,“ uvedl epidemiolog.

Prymula prý zatím nemá k dispozici výsledky analýz, jež zkoumaly citlivost takových testů. Není proto jasné, nakolik jsou přesné – zda je lze srovnat s citlivostí kupříkladu PCR testů, které jsou při odhalování covidu přesnější než antigenní varianta. I proto dosud není zřejmé, zda právě samovyšetřovací testy sehrají nějakou roli například v otázce návratu školáků k prezenční výuce či při znovupovolení hromadných akcí v kultuře a ve sportu.

Způsoby, jež by umožnily povolit uzávěru a návrat k normálnímu životu, se hledají různé. Variantou jsou i zmíněné „kloktací“ odběrové sety, jejichž spolehlivost zaručuje skutečnost, že jsou podrobovány PCR metodě vyšetření v laboratoři. Byť se na výsledek musí nějakou dobu čekat, vědci poukazují na to, že jsou vhodné právě pro povolování hromadných akcí a všude tam, kde je potřeba testovat pravidelně.

Co nejrychlejší návrat do škol

O co nejefektivnější využití čehokoli z palety způsobů testování či vyšetřovacích sad jeví zájem především ministerstvo školství. Logicky – uspíšil by se návrat školáků k prezenční výuce, zejména žáků devátých ročníků, kteří finišují se studiem na základní škole a potřebují se připravit na přijímací zkoušky. A taktéž studentů maturitních ročníků, jež kromě zkoušky z dospělosti čeká v řadě případů i přijímací řízení na vysoké školy.

Resort školství se zajímá o takzvané „kloktací“ sety, jež při získávání vzorku nevyžadují přítomnost zdravotníka, proceduru zvládne každý sám. Stačí nabrat do odměrky pitnou vodu, kterou zhruba půl minuty kloktá. Pak ji vyplivne do nádobky s transportním práškem. Celý vzorek následně putuje do laboratoře, kde se na vzorku provede PCR test.

Výhodou je, že „kloktací“ a jim podobné testy jsou srovnatelně spolehlivé jako dosud dominující metoda v podobě mnohým nepříjemného výtěru z nosohltanu. Nevýhodou zase to, že si ředitelé škol zatím neumí představit, jak by podobné „testování“ provádělli.

„Kdo by testy personálně zajišťoval? Za jak dlouho by byl znám výsledek a kdy a kde by se testy dělaly? Bylo by to ve škole? Při devíti stech žácích, jako má kupříkladu naše škola, to vychází, počítám-li pět minut na test, v úhrnu na 75 hodin, při 150 maturantech na dvanáct a půl hodiny,“ uvedla minulý týden pro LN předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová, která je také ředitelkou Gymnázia Nad Štolou.

Obecně ale platí, že školy jsou ochotné vyzkoušet cokoli, prioritní pro ně je, aby se žáci a studenti vrátili do škol co možná nejdříve.