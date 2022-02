Domácnosti končí bez proudu, vichr ničí dráty vysokého napětí. Schovat je pod zem se ale nevyplatí

Největší tuzemský distributor elektřiny – skupina ČEZ – spravuje 51 tisíc kilometrů vedení vysokého napětí, pod zemí je podle mluvčí energetického giganta Soni Holingerové uloženo asi 21 procent z nich. U nízkého napětí je už situace lepší, tam je zastoupení kabelů v zemi na 57 procentech.

„Obecně platí, že čím vyšší napětí, tím hůře se to vede podzemními kabely,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Zdeněk Müller z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Technická náročnost je navíc podle něj srovnatelná se stavbou tunelů. A co se týče počtů nutných povolení, to si taková stavba nezadá ani s konstrukcí dálnice. Toto srovnání je snadným klíčem k tomu, proč se kabeláž uložená do země nepoužívá více.