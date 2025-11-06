Do schránek chodí příručka, jak se chovat v krizi. Schovejte si ji, prosí Rakušan

Co dělat, když vypadne elektřina, dojde voda nebo vás zasáhne živelná katastrofa nebo jiná krize? Jak přežít první tři dny bez pomoci státu? Na tyto otázky odpovídá příručka 72 hodin, kterou nechalo zpracovat ministerstvo vnitra.
Brožura je již několik týdnů dostupná zdarma na webu 72h.gov.cz v češtině, angličtině, ukrajinštině a také v českém znakovém jazyce. Nyní ji v papírové podobě dostávají od České pošty domácnosti napříč republikou.
Ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN na sociální síti X lidem doporučil, aby si ji prošli a schovali. „Slouží k tomu, abychom byli jako jednotlivci maximálně připraveni na krize a ulehčili tak práci záchranářů, kteří se v prvních hodinách soustředí na záchranu životů a další klíčové úkoly,“ uvedl.
„Pomůže vám tak přečkat krizové chvíle“
Lidé se v brožuře podle něj dozvědí, co mají mít doma připraveno nebo kde získat informace, když nefunguje signál. „Pomůže vám tak přečkat krizové chvíle bez obav o základní životní potřeby. Být připraven znamená pomoct zachraňovat životy druhých,“ dodal ministr.
Do konce listopadu pošťáci doručí přes 5,2 milionů kusů příručky. Náklady na výtisk ministerstvo odhadlo na 25 milionů korun, na rozeslání a doručení Českou poštou pak zhruba 7,3 milionu korun. Součástí je také komunikační kampaň.
Až 73 procent lidí se nepřipravuje na krize
„První tři dny bývají nejtěžší. To je doba, kdy se setkáváme s výpadky tepla, elektřiny, internetu, telefonního signálu. Je zásadní, aby na takový moment byli lidi připraveni, aby měli nouzové zásoby, které nám pomohou takovou situaci zvládnout,“ řekl v létě při představování brožury ministr vnitra Rakušan.
Tehdy také upozornil, že brožura směřuje k situacím a momentům, kdy je dočasně omezen běžný standard, na který jsou lidé zvyklí. Podle dat, která ministr tehdy sdílel, se až 73 procent občanů České republiky nepřipravuje na mimořádné situace či krize. Šéf hasičů Vladimír Vlček v minulosti řekl, že doufá, právě to příručka změní.
Brožura vychází z finského modelu a staví na předpokladu, že po vzniku krize může trvat až tři dny, než dorazí pomoc. Cílem je, aby každý věděl, jak se na takovou situaci připravit a jak zvládnout kritické první hodiny – od zajištění vody a potravin až po komunikaci a ochranu blízkých.
7. srpna 2025