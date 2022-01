První rok pandemie rodinám paradoxně finančně prospěl. Příjmy domácností narostly

Lidí v příjmové chudobě ubylo zhruba o sto tisíc, bylo jich kolem 900 tisíc. Míra příjmové chudoby meziročně poklesla z 9,5 na 8,6 procenta.

Statistici mapují životní podmínky domácností pravidelně každý rok na jaře. Loni se ptali 11 500 domácností. Ukazatele odrážejí stav předminulého roku.

Člověku hrozí příjmová chudoba, pokud nemá ani 60 procent mediánu čistého příjmu. Tato hranice loni pro jednotlivce činila 14 055 korun za měsíc. V předchozím roce byla o 415 korun nižší.

Pro dva dospělé byl loňský příjem na hranici chudoby na částce 21 082 korun za měsíc. U samoživitele s jedním dítětem do 13 let to bylo 18 271 korun a se dvěma dětmi nad 13 let pak 28 109 korun. Oba rodiče se třemi dětmi měli hraniční částku 39 353 korun.

Průměrný čistý příjem osoby v domácnosti se v prvním covidovém roce meziročně zvýšil o 4,9 procenta na 220 100 korun. Růst částky tak zpomalil, byl podobný jako v letech 2015 a 2016. V letech 2017 až 2019 za ekonomické konjuktury byl vyšší.

Nejvíc si předloni polepšily seniorské dvojice. Páru lidí nad 65 let se v roce 2020 zvedl meziročně příjem téměř o 12 procent, samotné penzistce či penzistovi pak téměř o sedm procent. Úplné rodiny s dětmi měly meziročně o 2,3 procenta peněz víc. Samotní lidé do 65 let pak o 1,3 procenta.

Samoživitelským domácnostem se roční částka na osobu téměř nezměnila. Navýšila se asi o 300 korun na 147 100 korun. Na člena rodiny samoživitelek a samoživitelů tak připadalo o 73 tisíc korun na rok méně než v průměrné české domácnosti. „Poraženými pandemie byly neúplné rodiny s dětmi,“ uvedla Simona Měřinská z ČSÚ.

Podle Jiřího Pekárka z ČSÚ předloni klesal podíl příjmů z práce a dalších činností. O vyšší příjem se tak postarala hlavně zvýšená rodičovská, ošetřovné kvůli zavřeným školám či takzvané rouškovné, tedy příspěvek pět tisíc korun pro důchodce a důchodkyně. „Je zřejmé, že na růstu příjmů se z pohledu zdrojů nejvíc podílely sociální příjmy, které meziročně vzrostly téměř o čtvrtinu,“ řekl Pekárek.

Předloni mírně přibylo domácností, které uvedly, že snadno či velmi snadno vycházejí s penězi. Naopak ubylo těch, které měly problém s příjmem vystačit.