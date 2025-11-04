Pražský arcibiskup Graubner se vyjádří k úmrtí kardinála Duky

  10:50
Pražský arcibiskup Jan Graubner přednese v Arcibiskupském paláci krátké sdělení k úmrtí kardinála Dominika Duky. Graubner bude také prvním, kdo se zapíše do kondolenční knihy. Přímý přenos brífinku sledujte od 12 hodin na iDNES.cz.

Kardinál a emeritní pražský arcibiskup Dominik Duka zemřel v úterý ráno ve věku 82 let. Letos v říjnu podstoupil akutní operaci, po propuštění do domácí péče byl ale zanedlouho ve vážném stavu znovu hospitalizován.

Osobně rozloučit s Dukou bude možné v kostele Všech svatých ve čtvrtek 13. a pátek 14. listopadu od 12 do 18 hodin. Také při této příležitosti bude možné podepsat kondolenční knihu. Jako první tak učiní pražský arcibiskup Jan Graubner.

Kardinál Dominik Duka (vlevo) a arcibiskup Jan Graubner, který Duku vystřídá v čele české katolické církve. (13. května 2022)
Dominik Duka
V Katedrále Sv. Víta proběhla zádušní mše za bývalou ministryni zahraničí USA s českými kořeny Madeleine Albrightovou, kterou sloužil kardinál Dominik Duka. (30. března 2022)
Na oslavu osmdesátých narozenin bývalého prezidenta Václava Klause zamířil i kardinál Dominik Duka. (18. června 2021)
13 fotografií

„Kardinálovi Dominiku Dukovi záleželo na budování vztahů se společností a také na výuce náboženství, snažil se k náboženskému pohledu přivést i politické osobnosti,“ řekl v úterý Graubner pro Českou televizi. Ocenil také výsledek Dukova vyjednávání s prezidentem Václavem Klausem o katedrále svatého Víta na Pražském hradě i jeho zásluhy na vybudování nových svatovítských varhan.

„Určitě mu hodně záleželo na výuce náboženství, na formaci dětí a mládeže,“ řekl také. Duka sám ale konstatoval, že v tomto úspěšný nebyl, uvedl Graubner s poukazem na to, že se nepodařilo zavést náboženství do škol.

Pohřební mše za zesnulého kardinála se bude konat 15. listopadu v 11 hodin v katedrále sv. Víta v Praze.

Dominik Duka se narodil v dubnu 1943 v Hradci Králové jako Jaroslav a pokřtěn byl 9. května téhož roku v pouchovském kostele. Po vojně začal Duka studovat teologii v Litoměřicích. Poté byl v lednu 1968 přijat do tajného noviciátu řádu dominikánů a přijal řeholní jméno Dominik. V červnu 1970 byl vysvěcen na kněze.

Za svou činnost v dominikánském řádu skončil ve vězení, ve vězení potkal další politické vězně, třeba pozdějšího prezidenta Václava Havla nebo Jiřího Dienstbiera a další chartisty. Po propuštění pracoval až do roku 1989 v plzeňské Škodovce.

Po Sametové revoluci přednášel biblistiku v Olomouci, stal se představeným Dominikánů a v roce 1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován biskupem královéhradeckým. Pražským arcibiskupem byl od roku 2010 a v roce 2012 se stal kardinálem.

