Ve vězení je Feri od května 2024. Odsouzen byl na tři roky za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Žádost podal po odpykání poloviny trestu. Feri trval u teplického soudu na své nevině. Státní zástupkyně ho v lednu obžalovala z dalšího znásilnění.
Do vězení nastoupil bývalý člen TOP 09 koncem května 2024 poté, co ho pražský soud v listopadu 2023 uznal vinným ve všech bodech obžaloby, vyměřil mu tříleté vězení a nařídil uhradit majetkovou a nemajetkovou újmu obětem. S odvoláním Feri neuspěl.
Od začátku vinu odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek. Státní zástupce a teplický soud se v lednu shodli, že zatím Feri neprokázal polepšení, zcela mu chybí sebereflexe.
Podmínkou pro podmíněné propuštění je odpykání poloviny trestu, prokázané polepšení po právní moci rozsudku a očekávání, že povede odsouzený dál řádný způsob života.
V těchto dvou bodech podmínky splněny zatím podle teplického soudu nebyly. Soudce Jaroslav Malchus řekl, že v tomto případě jde o specifický vztah k ženám v intimních situacích a v tomto ohledu přetrvávají pochybnosti o sebereflexi. Zdůraznil, že nešlo o to, aby se Feri u soudu doznal, ale aby prokázal náhled na celou situaci, proč nastala, co ji způsobilo.
Soudce řekl, že je obtížné prokázat polepšení, pokud trest vykonává v mužské věznici. Uvedl také, že není splněn předpoklad, že v chování vůči ženám v intimní oblasti by nemohlo z Feriho strany nastat porušení jejich práv, spáchání přestupku či trestné činnosti. Feri byl přesvědčen, že podmínky pro podmíněné propuštění splnil.
Dva dokonané skutky se podle pravomocného rozsudku staly ve Feriho žižkovském bytě. Tehdejší mladý teplický radní, student práv a populární influencer tam podle pravomocného rozsudku v březnu a listopadu roku 2016 líbal a osahával dvě dívky přes jejich nesouhlas a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky.
Jedné z nich bylo v té době 17 let. V roce 2018 se pak Feri podle rozsudku pokusil o další znásilnění, když se snažil líbat a osahávat stážistku, kterou si jako poslanec přivedl do Sněmovny.
Nová žaloba se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim sice souhlasný sexuální styk, při kterém si ale obžalovaný bez jejího souhlasu sundal kondom. Skutek se podle obžaloby stal před 11 lety, je to tak skutek, který předcházel těm, pro něž byl odsouzen, uvedl ve čtvrtek soud.
16. března 2026