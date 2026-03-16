Feri opět před soudem. Bez souhlasu si sundal kondom, tvrdí obžaloba

  7:05aktualizováno  7:05
Obvodní soud pro Prahu 3 v pondělí projedná případ bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho obžalovaného z dalšího znásilnění. Kauza se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že měla s Ferim sice souhlasný sexuální styk, při kterém si ale bývalý politik bez jejího souhlasu sundal kondom. Případem se už dříve zabýval Ústavní soud.
Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Policie původně případ odložila, když došla k závěru, že sundání kondomu není trestný čin. Ústavní soud ale vyhodnotil věc jinak. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle něj nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě. Ústavní soud tak vyhověl stížnosti jedné z obětí a policie se následně k případu vrátila.

Státní zástupkyně obžalovala Feriho letos v lednu, krátce předtím, než soud zamítl jeho žádost o předčasné podmíněné propuštění z vězení. Dál si tak odpykává druhou polovinu tříletého trestu. Podle žalobce ani soudu zatím Feri neprokázal polepšení, zcela mu chybí sebereflexe. Feri opakovaně a vytrvale trvá na své nevině, tvrdí, že závěry soudu neodpovídají pravému stavu. Před řízením o možném propuštění řekl, že je mu velmi líto, že „slečny poškozené pociťují vnitřní újmu“.

Někdejší politik TOP 09 Feri, který byl v letech 2017 až 2021 poslancem, čelil od května 2021 podezření ze sexuálního obtěžování a násilí vůči několika ženám. V roce 2022 padla obžaloba ze dvou znásilnění – v jednom případě i nezletilé dívky – a jednoho pokusu o znásilnění. Feri jakékoli provinění popíral. V listopadu 2023 Obvodní soud pro Prahu 3 uznal Feriho vinným ve všech bodech obžaloby a vyměřil mu tříleté vězení. S odvoláním Feri neuspěl a do vězení v Teplicích nastoupil v květnu 2024.

