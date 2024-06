Žalobci se budou znovu zabývat kauzou s Ferim, zohlední názor Ústavního soudu

„S ohledem na závěry Ústavního soudu, lze v rámci dalšího procesního postupu očekávat, že se orgány činné v trestním řízení budou tímto skutkem dále zabývat, kdy zvolený procesní postup a nově realizované úkony budou zejména směřovat k doplnění dokazování, ať již v rámci prověřování či vyšetřování tak, aby bylo možné o věci nově a kvalifikovaně rozhodnout, a to s přehlédnutím k závěrům vysloveným právě Ústavním soudem,“ uvedl Cimbala.

Žena, jejímž případem se bude Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3 znovu zabývat, tvrdila, že měla s Ferim ve svých 17 letech souhlasný sexuální styk, při kterém si Feri sundal kondom, s tím však už partnerka nesouhlasila. Policisté případ odložili v květnu 2022, státní zastupitelství odložení potvrdilo v srpnu stejného roku. Právě usnesení žalobců soud zrušil, podle jeho názoru lze podobné počínání kvalifikovat jako znásilnění.

Soudci policii vytkli, že tvrzení dívky důkladněji neprověřila, na nic se jí nedoptávala a její vysvětlení řádně nezaznamenala. Policisté se podle soudu nepokusili zajistit elektronickou komunikaci, v níž dívka Feriho konfrontovala s jeho chováním a požadovala omluvu. Nevyslechli ani svědkyni, která o události údajně věděla.

„Nález Ústavního soudu v předmětné konkrétní věci dovysvětluje rozsah a dopady zákonné právní úpravy trestného činu znásilnění, která byla platná v době spáchání trestného činu, k čemuž orgány činné v trestním řízení přihlédnou, což se nepochybně projeví v úrovni a podrobnosti potřebného doplnění dokazování,“ vysvětlil Cimbala.

Až poté podle něj bude možné dospět k novému konečnému způsobu vyřízení věci. „S ohledem na potřebu doplnit dokazování právě v návaznosti na reflexi posouzení dopadů zákonné právní úpravy vyložené optikou posouzení ústavních práv, což může provést pouze Ústavní soud, není možné předvídat, jakým konečným způsobem bude věc vyřízena,“ doplnil mluvčí.

V odložené části kauzy policie označila Feriho chování za sexuálně predátorské, avšak intenzitou, provedením ani jinými okolnostmi podle ní nenaplnilo zákonem požadované znaky žádného trestného činu, a to ani ve stadiu pokusu. ÚS u zbylých čtyř žen neshledal, že by zásah do jejich ústavních práv dosahoval intenzity jejich porušení. Zmocněnkyně žen Adéla Hořejší Deníku N řekla, že zváží podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.

Právník Feri si momentálně odpykává tříletý trest vězení za znásilnění dvou jiných dívek, z toho jedné nezletilé, a další pokus o znásilnění. Do vězení nastoupil koncem května. Kvůli trestnímu stíhání už dříve rezignoval na poslanecký mandát a opustil TOP 09 i celou politiku. Proti pravomocnému rozsudku se hodlá dovolat k Nejvyššímu soudu. Obvinění ze sexuálního násilí odmítá a zpochybňuje věrohodnost dívek.