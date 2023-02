Feri hraje „špinavou hru“, míní novinářka, advokátka nesouhlasí

Případ zmíněné osoby byl pravomocně odložen, upozornila advokátka s tím, že zde nebylo shledáno jakékoliv spáchání trestného činu. „Jenom bych připomněla, že jména, která Dominik Feri zmínil, se týkají osob, které už nejsou v postavení oběti a poškozených,“ dodala obhájkyně s tím, že její klient má právo se hájit a reagovat na obvinění.

„Byl to spíš projev potřeby se obhájit, protože je na pranýři déle než rok,“ doplnila advokátka.

Zveřejnění jména vedle toho překvapilo redaktorku iDNES.cz Terezu Vlčkovou. „Přišlo mi to, v uvozovkách, jako špinavá hra, možná nějaká snaha odvést pozornost k někomu jinému,“ řekla Vlčková.

Feri dle ní vyslal špatný signál ženám, které se mohly stát oběťmi vlastně kohokoliv. „Takhle by mohl uvést jakékoliv jméno, ale my nevíme, co se stalo,“ konstatovala redaktorka.

Již dříve bývalého poslance za jeho počínání kritizoval i někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Přeji mu spravedlivý proces. Zveřejnění jména té dívky ale pokládám za velkou ohavnost. Musel vědět, že tím ublíží. Zda šlo o křivé obvinění, by musela říct justice, ne on,“ napsal Kalousek na sociálních sítích.