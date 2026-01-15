Soud rozhoduje, zda pustí Feriho z vězení. Expolitik však čelí další obžalobě

Bývalá politická hvězda TOP 09 Dominik Feri žádá o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává trest za dvě znásilnění a jeden pokus o ně. Za mřížemi strávil už polovinu vyměřené doby. Jeho žádost ve čtvrtek projednává Okresní soud v Teplicích. Cestu na svobodu mu však může zkomplikovat další obžaloba, které čelí – opět za znásilnění.
Dominik Feri na sebe veřejně upozornil již jako student teplického gymnázia. Vyznačoval se specifickým stylem oblékání a zájmem o historii či architekturu. Politickou kariéru zahájil v osmnácti letech, kdy se stal členem teplického zastupitelstva. Mířil však výš: v roce 2017 se stal ve svých jednadvaceti letech nejmladším poslancem v historii Česka. Byl vnímán jako politický talent a těšil se velké popularitě na sociálních sítích.

Zlom přišel o pár let později. Jeho kariéra se zhroutila v roce 2021 po obviněních ze sexuálního obtěžování. Feri rezignoval na poslanecký mandát, vystoupil z TOP 09 a v roce 2023 byl odsouzen. Soud ho uznal vinným ze znásilnění dvou dívek (z nichž jedna byla nezletilá) a z jednoho pokusu o znásilnění. Feri jakékoli provinění po celou dobu popíral.

Do věznice v Teplicích nastoupil v květnu 2024. Nyní devětadvacetiletý bývalý politik žádá o podmíněné propuštění. V žádosti adresované soudu v listopadu píše o vnitřní změně, kterou prošel.

Plány na brzký návrat na svobodu mu však může zkomplikovat nová skutečnost: krátce před čtvrtečním jednáním byl obžalován z dalšího znásilnění. Toho se měl dopustit na tehdy sedmnáctileté dívce, která s ním sice měla konsenzuální styk, obžalovaný si však během něj bez jejího souhlasu sundal kondom. Případem se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 3. Termín ještě nebyl nařízen.

