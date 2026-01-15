Feri čelí nové žalobě. Soud přihlédne k aktuálnímu výkonu trestu, míní právník

„Možné je cokoliv. Ale z praktického pohledu bych se tomu spíše divil. Soud totiž vezme v potaz, že za skutky podobného typu a ze zhruba stejné doby už odsouzený byl a svůj trest si odpykává,“ vysvětluje Suchomel pro iDNES.cz důvody, proč by podle něj soud nenašel smysl Feriho znovu trestat dalším odnětím svobody.
Dominik Feri byl v roce 2023 pravomocně odsouzen za znásilnění dvou dívek, z nichž jedna byla nezletilá, a za pokus o znásilnění. Po celou dobu řízení jakékoli provinění popíral. Nová obžaloba se týká tehdy sedmnáctileté dívky, která vypověděla, že si Feri během konsenzuálního pohlavního styku bez souhlasu partnerky sundal kondom. Případ bude projednávat Obvodní soud pro Prahu 3, termín hlavního líčení zatím stanoven nebyl.
„K podání obžaloby došlo v návaznosti na skončení přípravného řízení trestního, které se týkalo skutku, jímž se v minulosti zabýval také Ústavní soud,“ uvedl ve středu mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.
Policie Feriho obvinila loni v březnu právě až po zásahu Ústavního soudu. Původně věc odložila, protože sundání kondomu podle policistů nebylo trestným činem. Ústavní soud to odmítl. Vyslovení souhlasu s určitou sexuální aktivitou podle soudu nevylučuje trestní odpovědnost pachatele, který pak oběť donutí k jiné sexuální aktivitě.
Ve čtvrtek se konal soud, který rozhodoval o podmíněném propuštění bývalého poslance. Soud jeho žádost zamítl. Kdyby ji schválil, čekala by Feriho podle Suchomela zkušební doba v délce jednoho až sedmi let. „Pokud by se v ní dopustil další trestné činnosti nebo soud dospěl k závěru, že nevede řádný život, musel by vykonat zbytek trestu,“ upozorňuje Suchomel.
Zamítavé rozhodnutí o předběžném propuštění ovlivnil podle advokáta především Feriho postoj k trestným činům, za které byl odsouzen. „Soud se vždy ptá na skutek a na vztah odsouzeného k němu. Pokud dotyčný svou vinu stále odmítá, může si tím své šance výrazně zkomplikovat,“ tvrdí. Nová obžaloba podle něj nehrála ve čtvrtečním rozsudku roli.
Upozorňuje na paradox, do kterého se odsouzení v podobných situacích dostávají. „Pokud je člověk skutečně přesvědčen, že je nevinen – jako tomu bylo u Dominika Feriho během čtvrtečního jednání o předběžném propuštění – stojí před dilematem: buď u soudu projeví lítost jen proto, aby se dostal na svobodu, nebo zůstane konzistentní a svou vinu odmítá, ale tím si šance na podmínečné propuštění výrazně zkomplikuje,“ dodává.
Feri proti rozhodnutí soudu okamžitě podal stížnost, kterou bude řešit ústecký krajský soud.
Dominik Feri na sebe veřejně upozornil již jako student teplického gymnázia. Vyznačoval se specifickým stylem oblékání a zájmem o historii či architekturu. Politickou kariéru zahájil v osmnácti letech, kdy se stal členem teplického zastupitelstva. Mířil však výš: v roce 2017 se stal ve svých jednadvaceti letech nejmladším poslancem v historii Česka. Byl vnímán jako politický talent a těšil se velké popularitě na sociálních sítích.
Zlom přišel o pár let později. Jeho kariéra se zhroutila v roce 2021 po obviněních ze sexuálního obtěžování. Feri rezignoval na poslanecký mandát, vystoupil z TOP 09 a v roce 2023 byl odsouzen. Soud ho uznal vinným ze znásilnění dvou dívek (z nichž jedna byla nezletilá) a z jednoho pokusu o znásilnění. Feri jakékoli provinění po celou dobu popíral.