„Hranice mezi Východem a Západem není čára na mapě. Je to spíš takový neviditelný kulturní poledník. Na západ od něj je nepředstavitelné, že by vládní představitel vyhrožoval občanům smrtí, na východ od něj je to běžné, jak znovu ukázal Dmitrij Medveděv svými výroky na adresu Dominika Haška,“ napsal Rakušan na síť X.

„Pan Medveděv evidentně zapomněl, že už nepatříme do ruské sféry vlivu. Na tyhle východní manýry nejsme zvyklí a zvykat si na ně nehodláme,“ uvedl Rakušan. Dodal, že Haškovi poskytne v případě potřeby nezbytnou ochranu.

Dominik Hašek v pondělí na síti X uvedl, že napsal dva dopisy – jeden vedení Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a druhý Mezinárodní hokejové federace (IIHF) – a sdělil v nich, že mu Medveděv vyhrožoval zabitím.

Medvěděvův asistent poté sdělil agentuře TASS, že se exprezident domnívá, že bývalý brankář Hašek trpí těžkou formou duševní choroby: rusofobií v podobě deliria z pronásledování.

„Doporučil bych mu, aby opatrněji přecházel silnici, nepil pivo na neprověřených místech a pravidelně navštěvoval psychiatra,“ citoval TASS Medveděva.

Už na začátku dubna Medvěděv agresivně reagoval na Haškovy výroky. Hokejový brankář se vyjádřil kriticky k Alexandru Ovečkinovi poté, co ruský hokejista pokořil rekord střelců v NHL. Hašek Ovečkinovi vytkl mimo jiné to, že nikdy neodsoudil válku na Ukrajině.