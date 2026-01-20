Demolice na Bedřišce byla proti předpisům, rozhodl magistrát. Domy však už nestojí

Autor: ,
  16:28
Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. Vyplývá to z rozhodnutí ostravského magistrátu, který se bouráním domů zabýval na základě podnětu Evy Lehotské, mluvčí obyvatel osady.
Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny demolicí finských domků. (8. prosince) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Podporovatelé bourané kolonie Bedřiška v Ostravě při protestu na jednání...
Podporovatelé kolonie Bedřiška protestují na jednání zastupitelstva ostravského...
Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...
Podporovatelé kolonie Bedřiška připravují transparenty na jednání...
49 fotografií

Magistrát původní rozhodnutí o demolici zrušil. Domy jsou ale už od konce minulého roku zbourané.

„Důvodem pro zrušení byla podle magistrátu nezákonnost povolení, protože žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky i postup stavebního úřadu Vítkovice vykazovaly od počátku zásadní nedostatky. Rozhodnutí zatím není pravomocné, městský obvod se může odvolat,“ uvedla Lehotská.

Dodala, že obyvatelé Bedřišky dál usilují o odkoupení nebo zřízení práva stavby ke zbývajícím domům, snaží se o záchranu osady.

„Podnět na magistrát k zahájení přezkumného řízení jsme se rozhodli podat, protože nám od samého zahájení demolic bylo zřejmé, že postup vlastníka, tedy městského obvodu i stavebního úřadu není v souladu se zákonem. Magistrát nám dal svým rozhodnutím za pravdu, když konstatoval, že došlo k řadě porušení jak stavebních předpisů, tak správního řádu,“ doplnila Lehotská.

8. prosince 2025

Starosta části Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus (Starostové pro Ostravu) řekl, že obvod nepostupoval protizákonně, ale na základě platného rozhodnutí stavebního úřadu. S rozhodnutím magistrátu se musí blíže seznámit, protože ho má k dispozici krátkou dobu.

„Městský obvod postupoval v souladu s platným rozhodnutím stavebního úřadu, který k tomu byl kompetentní, a to rozhodnutí nabylo právní moci, čili jsme postupovali v souladu s platnou legislativou. Neměli jsme důvod to jakkoliv zpochybňovat,“ uvedl Hujdus.

Radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o domy v osadě kvůli jejich stavu nechce pečovat. Podle ní jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Obvod chce nájemníky postupně vystěhovat a nechat lokalitu jako strategickou územní rezervu. Lidem nabízí náhradní ubytování.

Obyvatelé uvádějí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu. Odpůrci bourání namítají, že kolonie je příkladem ojedinělé komunitní práce, kde se povedlo přetvořit sociálně slabou lokalitu ve funkční sousedství a je příkladem bezproblémového soužití mezi romskou komunitou a majoritní společností.

18. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse

Recenze

Katastrofického otce si drž od těla. Američan ukazuje, jak psát velký román, když není o čem psát

Americký spisovatel Ben Lerner.

Agenti ICE vyvlekli v mrazu ven polonahého občana USA, za omyl se mu neomluvili

Federální agenti ICE během zásahu v Saint Paul v Minnesotě. (16. ledna 2026)

Prezident Pavel jmenoval nové rektory veřejných vysokých škol

Prezident Petr Pavel jmenoval deset nových rektorů veřejných vysokých škol....

Úhel pohledu

Avantýrou s Grónskem by Trump mohl hodně ztratit. Hlavně podporu republikánských zákonodárců

Donald Trump (20. ledna 2026)

Demolice na Bedřišce byla proti předpisům, rozhodl magistrát. Domy však už nestojí

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Muž ze západních Čech trefil jackpot Sportky. Odnese si bezmála dvě stě milionů

Sportka se od října zdražuje na 270 korun. (23. září 2024)

Nepřijatelné, pustil se Macron v Davosu do Trumpa. Mluvit tam s ním nechce

Emmanuel Macron na výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu (20....

Krejčí i jeho tým vyšli naprázdno, pro Butlera skončila sezona

Kevin Porter Jr. z Milwaukee zakončuje přes Víta Krejčího z Atlanty.

Bulharský prezident Radev podal demisi. Spekuluje se, že založí vlastní stranu

Bulharský prezident Rumen Radev (19. ledna 2026)

Komentář

Američanům nenaléváme. V Evropě se zvažuje i bojkot fotbalového šampionátu. Máme se přidat?

Prezident Donald Trump podle scénáře vylosoval USA.

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Lavrov: Evropa je zdroj všech pohrom lidstva, v Česku se probudily zdravé síly

Sergej Lavrov (20. ledna 2026)

Autobus v Letňanech narazil do sloupu, řidič patrně zkolaboval. Sedm zraněných

V pražských Letňanech narazil autobus do sloupu. (20. ledna 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.