Kam umístit důchodce, když pro ně není v domově pro seniory místo? Dvě ministerstva chystají novinku

Ten případ konečně změní legislativu: nemocnice propustila vdovce (71) domů, aniž by kdokoli zjišťoval, jestli se tam o něj má kdo postarat. „Sanita ho dovezla před dveře domu a odjela,“ popsala nedávnou událost vedoucí odboru zdravotnictví Kraje Vysočina Soňa Měrtlová. Senior se vyškrábal do bytu ve čtvrtém patře bez výtahu, tam už zůstal bez pomoci. „Vlastní děti neměl a širší rodina se o něm dozvěděla až za dva dny,“ dodává Měrtlová. Jeho stav se tak zhoršil, že zanedlouho zemřel. Chystaný propojený systém by mohl něčemu takovému zabránit.

Podle dat Českého statistického úřadu se počty lidí nad pětašedesát let zvedly jen za posledních deset let o více než půl milionu. Tvoří už pětinu populace. „Během následujících třiceti let se jejich řady rozrostou ještě víc – až na 3,1 milionu. Skoro půl milionu z nich se přitom nebude schopno obejít bez pomoci cizí osoby,“ říká prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.