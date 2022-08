Poradce ministra Pertold: Energetický tarif není ani úsporný, ani sociální. Nevíme, zda tato částka pomůže potřebným

Lidovky.cz: Máme tu vládu rozpočtové odpovědnosti, která představila rozpočet se schodkem 330 miliard korun. To odpovídá spíše schodkům Babišovy vlády za covidu než normálnímu rozpočtu. O čem to svědčí?

Když půjdu hodně nazpátek... Když se slavně rušila superhrubá mzda, tak pan Skopeček (poslanec a ekonomický expert ODS – pozn. red.) a pan Stanjura (poslanec a ministr financí za téže stranu – pozn. red.) tvrdili, že 80 miliard se dá ušetřit velmi snadno, prý jedním škrtem pera. Teď se ukazuje, že reálné vládnutí je úplně jiné a ušetřit 80 miliard je velký problém. Ostatně všichni, co vidí alespoň trošku do rozpočtování této země, vědí, že ušetřit tak velká čísla je problém.

A pokud se podíváme do programového prohlášení vlády zjistíme, že kromě obecných, vágních řečí o úsporách tam není skoro nic. Pardon, vláda tedy slibuje ušetřit na úřednících, ale na těch prostě neušetříte 80 miliard, natož 330. Takže schodek 330 miliard je pro mě zklamání, protože tady dlouhodobě přervává politika typu „pojďme problémy se strukturálním schodkem navalit na ty, co přijdou po nás“.