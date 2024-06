Obnova domova pro seniory v Hodoníně poničeného tornádem začne v červenci

Tornádo na Moravě Sledovat další díly na iDNES.tv

Domov pro seniory to měl nahnuté. Původně kraj zvažoval jeho demolici s vysvětlením, že se oprava nevyplatí. A chtěl stavět jiné zařízení v nedalekém Rohatci. Na něj byl ale nezískal dotaci, a tak nakonec otočil a teď v červenci odstartuje oprava tři roky opuštěné budovy. Dnes přímo na místě zástupci hejtmanství podepsali smlouvu s vybranou stavební firmou.

„Otevírat bychom chtěli v první polovině roku 2026. Zhotovitel má teď osmnáct měsíců na dokončení, ale počítáme s tím, že se pak objekt ještě bude muset vybavit,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Kraj počítá s tím, že až 60 procent nákladů pokryje dotace z ministerstva pro místní rozvoj. „Finanční zátěž tak pro nás bude podstatně snesitelnější, než jsme si mysleli na začátku. Smlouva sjednává cenu na přibližně 326 milionů korun bez DPH,“ uvedl krajský radní pro investice Vladimír Šmerda (ODS). Se započítáním daně se suma šplhá k 400 milionům. Původní odhady byly zhruba o pětinu vyšší.

Domov po obnově nabídne lůžka pro 120 klientů, tedy stejný počet jako dříve, dále moderní a bezbariérové zázemí a potřebné sociální služby. Díky modernizaci se po otevření výrazně sníží náklady na provoz a zvýší bezpečnost.

Celkově se počítá s 86 pokoji, dvoulůžkových bude 34, jednolůžkových 42. Pro odlehčovací službu budou vyčleněny čtyři jednolůžkové pokoje, pro klienty v paliativní péči jeden jednolůžkový pokoj stejně jako pro klienty karanténě. V plánu jsou dva bariatrické pokoje se dvěma lůžky a dva nadstandardní jednolůžkové pokoje.

Záměry kraje byly v hledáčku policie

Kraj po tornádu zvažoval, zda je na tom poničená budova staticky tak dobře na to, aby šla opravit, a jestli by nebylo lepší ji zbourat. Kraj následně zvažoval i výstavbu domova se zvláštním režimem v Rohatci, nakonec se ale do hry vrátila možnost opravy původní budovy S-centra.

Než k tomu ale došlo, kritizovala rozhodnutí vedení jihomoravského hejtmanství protikorupční organizace Transparency International. Dokonce na politiky mířilo trestní oznámení za to, že se kraj řádně nestará o svůj majetek. Experti se obávali možného prodeje pod cenou. Podle policistů se ale žádný trestný čin nestal.

„Přestože se pochopitelně krajské vedení i ředitel S-centra po odložení oznámení tváří, že vše bylo v pořádku, není trestní rovina jediným relevantním hlediskem. Zásadní pochybení zjistily i kontroly krajského úřadu nebo inspektorátu práce. Množství nejasností ohledně toho, co se s majetkem S-centra po celou dobu dělo a jak se s budovou tedy vlastně naloží a kolik to bude stát, vzbuzují tolik otázek, že budeme kroky kraje a S-centra nadále sledovat,“ vzkázal tehdy právník protikorupční organizace Jan Dupák.