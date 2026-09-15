Nelegální domovy pro seniory jsou časovanou bombou. Chybí 15 000 lůžek, varují experti

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Hosté pořadu
Lukáš Knapp
Global Partner
Lukáš Knapp je členem představenstva a ředitelem skupiny Global Partner. Ve zdravotní a sociální péči působí více než 12 let. Po vysoké škole začínal jako finanční analytik a postupně prošel řadou manažerských pozic až po řízení pobytových zdravotních a sociálních zařízení a poskytovatelů domácí zdravotní péče. Během své praxe se podílel na realizaci několika desítek akvizic a rozvojových projektů v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb – od menších živností, ambulancí a terénních služeb až po zařízení s více než stovkou lůžek. Dlouhodobě se zabývá ekonomikou a financováním zdravotních a sociálních služeb a jejich reálnými provozními a investičními náklady. V současnosti působí ve vrcholovém vedení skupiny Global Partner, kde se věnuje strategii, rozvoji, zdravotním službám, financování a vztahům s veřejnými institucemi. Skupina Global Partner dnes zaměstnává více než 500 lidí a poskytuje široké spektrum zdravotních a sociálních služeb pro seniory napříč Českou republikou. Je předsedou Sekce nadregionálních poskytovatelů sociálních služeb Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Ivan Černovský
Penta Hospitals CZ
Ivan Černovský je ředitelem divize sociální a domácí zdravotní péče ve společnosti Penta Hospitals CZ a od roku 2023 také ředitelem Senevida; je členem boardu. Vystudoval pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a resocializační pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, bakalářský titul získal v oboru humanitní studia se specializací v pedagogice. V letech 2021–2023 byl ředitelem Laxus z. ú., kde vedl poskytování sociálních a zdravotních služeb a rozvoj nových projektů v oblasti adiktologie a vzdělávání. Předtím v letech 2016–2021 zastával ředitelské a regionálně ředitelské pozice v sociálních službách, mimo jiné v SeneCura a Jihoměstské sociální. Dlouhodobě se věnuje odborné činnosti v sociálních službách, zejména supervizi, vzdělávání pracovníků a připomínkování odborných a legislativních dokumentů.
David Pospíšil
MPSV
David Pospíšil působí jako náměstek ministra na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se ve své funkci zaměřuje zejména na oblast dlouhodobé péče a stabilizaci systému sociálních služeb. Jeho hlavní agendou je příprava systémových změn vedoucích k větší dostupnosti, předvídatelnosti a efektivitě podpory pro osoby závislé na péči a jejich rodiny – konkrétně stabilizace financování sociálních služeb, snížení administrativní zátěže poskytovatelů, posílení podpory neformálně pečujících osob, digitalizace vybraných procesů, vytvoření datově podloženého přehledu o nedostatku služeb v regionech a propojení sociální a zdravotní oblasti s lepší koordinací mezi státem, kraji, obcemi, poskytovateli a zdravotním systémem. Dlouhodobě se věnuje sociálním službám, sociální politice a sociálně-zdravotnímu pomezí. Podílel se na přípravě významných legislativních a strategických materiálů v sociální oblasti. Dříve působil jako místopředseda sekce neveřejných poskytovatelů sociálních služeb Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a člen výkonného výboru Unie sociálních služeb ČR. Věnuje se také vzdělávání pracovníků v sociálních službách, managementu poskytovatelů i zástupců veřejné správy a je autorem a spoluautorem odborných publikací a metodických materiálů.
Zdeněk Fiala
ESG SeniorCARE
Zdeněk Fiala je akvizičním ředitelem společnosti ESG SeniorCARE (podfondu fondu CARE SICAV, a.s.), která buduje a provozuje síť moderních zařízení péče o seniory po celé republice pod značkou SeniorGarden. Vystudoval obor zaměřený na rozvoj firem a více než 20 let se věnuje budování a rozvoji firem v oblasti služeb, investic a nemovitostí. V minulosti vybudoval síť firemních a jazykových mateřských škol, jejichž rozvoj nese řadu společných prvků s budováním sítě zařízení pro seniory. Od roku 2022 působí v ESG SeniorCARE, kde se zaměřuje na akvizice a rozvoj projektů v oblasti péče o seniory a výstavby sociální infrastruktury. Podílí se na rozvoji celorepublikové sítě zařízení SeniorGarden, která propojuje výstavbu moderních zařízení péče o seniory s vlastním provozem. Dlouhodobě se zabývá investicemi do nemovitostí a rozvojem projektů s důrazem na jejich ekonomickou, provozní i společenskou udržitelnost. Domovy SeniorGarden kladou důraz na příjemné prostředí a spolupráci s rodinami, profesionální personál, vysoké standardy péče, ale také efektivní provozní model s využitím moderních technologií.
Shoda byla znepokojivá: bez rychlé reformy se situace v nejbližších letech dramaticky zhorší. „Je to jen jemná ochutnávka toho, co nás čeká za deset, patnáct let,“ varoval Lukáš Knapp z Global Partner Péče.
Legální služba versus ubytovna
Zásadním problémem je podle expertů orientace v systému. Zatímco legální domovy pro seniory musí projít přísnou registrací na krajském úřadě, splňovat hygienické normy, mít kvalifikovaný personál a uzavírat s klienty písemné smlouvy, nelegální zařízení často fungují jen na bázi ubytovacích služeb.
„Když si občan nemůže ověřit službu v rejstříku sociálních služeb, měl by to být varovný signál,“ vysvětlil David Pospíšil náměstek ministra práce a sociálních věcí. Zároveň upozornil na případy, kdy personál klientům odebíral občanské průkazy nebo dokonce manipuloval s jejich účty.
Podle odborníků v Česku aktuálně chybí až 15 tisíc lůžek v pobytových sociálních službách. Poptávka přitom stále roste a navíc 80 procent zájemců směřuje do domovů se zvláštním režimem, tedy zařízení specializujících se na klienty s demencí či Alzheimerovou chorobou.
„Dneska ten systém vypadá, že relativně funguje. Když někdo potřebuje akutně ošetřit, péče se mu dostane. Co ale kolabuje, je následná péče, protože tam kapacity nejsou,“ popsal Lukáš Knapp. Akutní ošetření totiž spadá pod zdravotnické služby, zatímco následná péče pod sociální. A tam se bez zapojení soukromého sektoru, který dokáže stavět rychleji a efektivněji, podle něj situace nevyřeší.
Personál z Filipín a reforma financování
Velkým tématem debaty byl i nedostatek personálu. Zařízení se potýkají s chronickým nedostatkem sester i pečovatelek. „ V současné době, ještě než otevřete zařízení, musíte ukázat zaměstnaneckou připravenost. To dříve nebylo. Vy dnes vlastně musíte držet personál i několik měsíců v předstihu,“ vysvětluje jednu část problému Zdeněk Fiala z ESG Senior CARE. Tou další je personál vůbec sehnat. Řešením má být podle odborníků kombinace podpory středních zdravotních škol a zaměstnávání cizinců ze třetích zemí, zejména z Filipín. „Bez zahraničních pracovníků se neobejdeme,“ potvrdil Ivan Černovský z Penta Hospitals CZ. Podle Lukáše Knappa ale toto řešení naráží na jazykovou bariéru a neznalost kulturního prostředí. „Nevyřeší to například terénní služby. Těžko pošlu Filipínce hledat někoho v Horní Dolní.“ Všichni se shodli, že nutností bude v každém případě kontinuální vzdělávání personálu.
Stejně naléhavá je podle diskutujících reforma financování. Současný systém je podle nich neprůhledný a nejednotný. Zatímco některá zařízení dostávají od krajů dotace, jiná nikoliv, a to i přes stejné vstupní podmínky. „První věc, která by pomohla, je transparentnost v tom, jak jsou poskytovatelé financováni,“ zdůraznil Černovský. Řešením by mohly být bezúročné půjčky na výstavbu či refundace DPH, navrhl Zdeněk Fiala z ESG SeniorCARE. Knapp upozornil, že ačkoliv jak předchozí, tak současná vláda deklarovaly snahu udržet lidi co nejdéle v jejich domácím prostředí, financování terénních služeb není z dlouhodobého pohledu považováno ve srovnání s pobytovou péčí za systémově vyvážené a spravedlivé.
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma Bezpečná péče o seniory – jak vybrat kvalitní zařízení a nenaletět jsou zleva akviziční ředitel fondu ESG SeniorCARE SICAV Zdeněk Fiala, David Pospíšil z ministerstva práce a sociálních věcí, ředitel divize sociální a domácí zdravotní péče, Penta Hospitals CZ Ivan Černovský a člen představenstva a ředitel Global Partner Péče Lukáš Knapp. Pořad moderuje Elen Černá.
Centrální registr a přísnější postihy
Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje od ledna 2028 spustit centrální registr žádostí o pobytové služby. Cílem je zamezit duplicitním přihláškám a lépe zmapovat skutečnou poptávku. Zároveň chystá zpřísnění postihů pro provozovatele nelegálních domovů. Pokuta ve výši dvou milionů korun je podle náměstka Davida Pospíšila málo odstrašující. „Budeme se zabývat i tím, aby v případech týrání seniorů šlo o trestný čin,“ dodal.
Zatímco politici chystají reformy, realita je nemilosrdná. V roce 2025 pobíralo příspěvek na péči ve čtvrtém stupni závislosti téměř 59 tisíc lidí. Kapacity domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem přitom čítají dohromady jen zhruba 62 tisíc lůžek. S nástupem tzv. Husákových dětí v příštích letech se propast mezi poptávkou a nabídkou ještě prohloubí. „Je potřeba si systémově přiznat, na co stát má peníze a na co ne. A připravit lidi na to, že péči si v budoucnu budou muset víc hradit sami,“ uzavřel Knapp.
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Podle odborníků nejde o konkurenci mezi veřejným a soukromým sektorem, ale o zajištění důstojného stáří pro všechny. „Nejde o luxus, ale o základní lidskou důstojnost. A ta by v České republice chybět neměla,“ dodal Ivan Černovský z Penta Hospitals CZ.