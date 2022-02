Zabalit svůj pětaosmdesátiletý život do pár tašek bylo pro pana Jaroslava tvrdým oříškem. Psychika dostala zabrat. Do domova pro seniory, kam se sám rozhodl několik let po smrti své ženy přestěhovat, se docela těšil. Měl v něm totiž kamaráda z mládí. „Bylo mi jasné, že na pobyt padne téměř celý důchod. Ale to tak prostě je, za všechno se v životě platí. Nyní se ale bojím, jak se všechno zdražuje, že s penzí nevystačím,“ říká bývalý elektrikář, kterému osud nenadělil děti.