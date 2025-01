Na českých mapách zůstává Mexický záliv. Nejsme povinni vyslyšet Trumpa, říká kartograf

Americký prezident Donal Trump krátce po svém návratu do Bílého domu oznámil plán přejmenovat nejvyšší horu Severní Ameriky zpět na McKinley. Hora, která od roku 2015 nese opět indiánský název Denali, byla přejmenována během vlády demokrata Baracka Obamy. Podobně Trump nařídil přejmenování Mexického zálivu na Americký záliv.

Společnost Google přistoupí k změně názvu, až bude zaregistrován v oficiální americké databázi zeměpisných názvů, kterou spravují federální úřady. Poté bude pro uživatele na území USA stávající Mexický záliv přejmenován na Americký záliv. V Mexiku bude však viditelný jen původní název.

Jak se tyto změny projeví pro uživatele map v České republice, popsal iDNES.cz kartograf Radek Barvíř z Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Z jakého důvodu se americký prezident Donald Trump rozhodl pro změnu názvů jednotlivých geografických území?

Důvod je politický, kdy chce prezident Trump podpořit ducha Ameriky a národní cítění. Není to poprvé a i z naší historie známe případy, kdy se názvy měnily na základě politických ideologií. Třeba když byl Zlín přejmenován na Gottwaldov.

Je Trumpovo rozhodnutí závazné pro případné změny map v České republice?

Prezident Trump může v tuto chvíli prosadit, jak se dané místo bude nazývat ve Spojených státech, případně to, jak budou vypadat atlasy a mapy na půdě USA. Nebál bych se ale, že by to mělo ovlivnit, jak jednotlivá místa nazýváme u nás. Například Londýnu říkáme Londýn, proti čemuž nemůže nikdo nic namítat.

V ostatních zemích mimo USA se tedy pořád setkáme s názvem Denali a Mexický záliv?

Do celosvětového prostředí nové americké názvy neproniknou. Stěžovalo by si na to nejen Mexiko, ale i řada dalších států, které se staví proti návrhu. Rozhodně se kvůli tomu nebudou předělávat naše atlasy. Školní atlasy totiž potřebují doložku ministerstva školství, které se řídí názvoslovím a pojetím České republiky.

Jeden atlas v minulosti označil Krym jako sporné území, byť ho Česká republika vnímá jako součást Ukrajiny. Shodně v tomto případě v českých atlasech pořád najdeme Denali a Mexický záliv. Tedy pokud nedojde k celosvětovému konsenzu, nebo přehodnocení z hlediska České republiky.

Do atlasů se případná změna v souvislosti s delším procesem jejich publikace nepropíše hned. Jaké názvy ale uvidíme v českých verzích online map?

To je svobodnější půda, která ze zákona nemusí splňovat striktní stanovy. Je možné, že na Google mapách se do budoucna objeví Trumpem navrhované názvy, protože se jedná o americkou společnost, a to i při používání mimo USA. Místa ale budou dohledatelná i pod původním jménem.

Jak to bude v případě českých online map?

Ty čerpají z databáze, kterou vytvářejí sami uživatelé. Záleží, jaké názvy přijme komunita uživatelů a editorů. Je možné mít názvy v různých jazycích a najít jedno místo pod několika jmény. Rozhodně ale nebudeme povinni měnit vše podle Trumpova návrhu.

Jsou podobné návrhy na přejmenování běžné? Jak to případně ovlivňuje práci kartografů?

Nám to práci nekomplikuje. Mapy se pořád mění, přibývají pouště, lesy nebo silnice. Aktualizací je tolik, že tato změna – v případě, že bychom ji byli do budoucna nuceni implementovat – zapadne.