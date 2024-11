Trump je egomaniak. Válku skončí jen pro Američany, řekli čeští exdiplomaté

„Musíme brát do úvah i psychologickou diagnózu Donalda Trumpa. Je nevypočitatelný a egomaniakální. To, že ho zvolili znovu, nic na tomto stavu nemění. Veškeré jeho chování v diplomacii ukazuje na to, že destabilizuje světový řád,“ prohlásil Votápek, který dříve působil jako generální konzul v Petrohradě.

Podobného názoru je i bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Podle něj chce Trump ukončit válku hlavně pro Američany a nic víc ho z pragmatických důvodů nezajímá. „Donald Trump slíbil, že skončí válku na Ukrajině pro Američany. To je to zásadní. Chce zkrátka nechat Evropu, aby to dotáhla do konce (sama). Tím by ale došlo k dramatickému oslabení starého kontinentu a to my nemůžeme dopustit,“ komentoval Svoboda.

Svoboda zároveň v pořadu 360° na CNN Prima News nastínil, že Trumpova administrativa se po ukončení války nejspíše zcela izoluje od Evropy a zaměří svůj pohled na jiné problémy. „Trump už během svého prvního období dokázal, že pro mír udělá spoustu věcí. Kupříkladu jeho dohoda s Tálibánem byla zcela potupná,“ zmínil.

Votápka k tomu prohlásil, že díky Trumpovu telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským se už nejspíš některá jednání rozjela. „Je rozhodně možné, že Trump válku zastaví. Jeho myšlenka, že hranice Ukrajiny by měli hlídat evropští vojáci se Kremlu rozhodně nelíbí,“ uvedl.

Podle českého rusisty Jiřího Justa, který působí v Moskvě, jsou v Rusku stále spíše rádi, že byl prezidentem zvolen Donald Trump, a ne Kamala Harrisová. „I v Rusku je cítit únava z války a Rusové v rámci mírného optimismu doufají, že se Trump s Kremlem dohodne. Stejný názor měli ale už v roce 2016, kdy je mimořádně zklamal, protože Ukrajině dodával i rakety Javelin, které paradoxně zachránily Kyjev v prvních dnech války,“ vysvětlil Just a podotkl, že vztah Kremlu k Trumpovi zůstává dvojznačný.

Americká obrana pod dohledem moderátora

Zatímco celý svět s očekáváním vyhlíží Trumpovy diplomatické kroky, tak nový americký prezident s přístupem sobě vlastní dává dohromady novou vládu. Zařazení už má jisté nejbohatší muž světa Elon Musk, veterán Michael Waltz, ba dokonce i moderátor televize FOX Pete Hegseth. Ten se stane novým ministrem obrany, což mezi mnohými experty a analytiky vyvolalo značný rozruch.

Hegseth je jednou z tváří ranního pořadu Fox & Friends, kde v posledních letech často vystupuje na podporu Trumpových stanovisek. V minulosti sloužil jako příslušník armádní pěchoty v Iráku a v Afghánistánu a také jako člen národní gardy, kromě toho vystudoval politologii na Harvardu. Nikdy však nepůsobil ve volené funkci nebo na ministerstvu obrany, pod které spadají skoro tři miliony lidí.

„Co je do p*dele zač?“ reagoval na nominaci zbrojařský lobbista, kterému reportéři Politico poskytli anonymitu, aby vývoj komentoval upřímně.