Odpudivý Trump? Tehdy jsem nebyl prezident, hájí Pavel svůj starý výrok

„Bylo to vyřčeno v době, kdy ani Donald Trump, ani já jsme nebyli prezidenty. Jako soukromá osoba jsem vyjádřil názor, který se opíral o moji osobní zkušenost z osobního setkání,“ mírnil své starší prohlášení český prezident.

O Trumpovi se kriticky vyjádřil v dva roky starém díle podcastu Standa show, v němž uvedl, že na něj při osobním setkání Trump působil jako odpudivá lidská bytost.

„Pokud bude v našem zájmu se setkat, tak se budeme scházet tak, jak tomu velí diplomatické zvyklosti,“ konstatoval Pavel. Zájmy svých zemí budou podle něj hlavy státu prosazovat slušným a kulturním způsobem. „Což ale nemusí nutně znamenat, že musíme navzájem k sobě tíhnout nějakou velkou přitažlivostí,“ dodal Pavel.

„Kancelář prezidenta republiky nemůže komentovat výroky, které zazněly v době, kdy Petr Pavel nezastával funkci prezidenta. Jako prezident republiky bude postupovat a jednat vždy v souladu s ústavou a povinnostmi a zvyky, které k funkci náležejí,“ reagovala na dotazy MF DNES šéfka oddělení komunikace Hradu Karolína Blinková.

K Pavlovu výroku se vyjádřil i jeho „přítel po boku,“ bývalý velvyslanec ve Spojených státech či Rusku Petr Kolář.

„Tato slova nemůžou nijak poškodit česko-americké vztahy, podívejte se na samotného Donalda Trumpa, koho má za vicepremiéra a co o něm říkal. Donald Trump není člověk, který by si z takových slov něco dělal. Zároveň si myslím, že to ani neví,“ sdělil Kolář v narážce na Trumpova kandidáta na viceprezidenta Jamese Davida Vance. Ten v minulosti kromě jiného o Trumpovi pronesl, že je to idiot a trochu mu připomíná „amerického Hitlera“.

Podle hlavy státu je zřejmé, že jen společně mohou Evropa a Spojené státy čelit výzvám od zemí, jako je Čína.

Američané v úterních volbách rozhodují, zda se demokratka Kamala Harrisová stane první prezidentkou v amerických dějinách, nebo se do čela země po čtyřleté pauze vrátí republikán Donald Trump. Rozhodují také o rozložení sil v Kongresu.

Pavel volby v USA sleduje ze Švýcarska

Švýcarská prezidentka Viola Amherdová uvedla, že americké prezidentské volby jsou důležité i z hlediska globální politiky a vývoje celosvětové ekonomiky. USA podle ní mají spoustu priorit také mimo Evropu, pro Evropany je proto důležité spolupracovat ještě pevněji.

Americké volby bude Pavel sledovat i při návštěvě Švýcarska. „Je to věc, která bude ovlivňovat naše životy minimálně další čtyři roky,“ podotkl český prezident.

„Způsob, jakým volby probíhají, jakým budou vyhlašovány a případně respektovány nebo zpochybňovány výsledky, může mít odraz v dalších zemích, včetně České republiky v příštím roce,“ doplnil prezident.