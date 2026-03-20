V hlavní větvi kauzy viní obžaloba proruskou domobraneckou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír (ČVZM) z toho, že Ouřeckého na Ukrajinu vyslala s cílem, aby jí po návratu předal nabyté bojové zkušenosti pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v ČR. Domobranci vinu odmítají.
„Soud u obžalovaného neshledal žádné přitěžující okolnosti, zato řadu polehčujících. Od počátku spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení, doznal se v plném rozsahu, prohlásil vinu. Je zřejmé, že má náhled na své jednání a že změnil svůj postoj. Nepředstavuje takové riziko, aby na něj muselo být působeno nepodmíněným trestem,“ uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Jarmila Pavlátová.
Za účast na teroristické skupině muži hrozilo pět až 15 let vězení. Státní zástupce Martin Bílý pro něj žádal čtyři roky za mřížemi a proti pátečnímu verdiktu se obratem odvolal.
Ouřecký se k proruským povstalcům na východě Ukrajiny připojil na několik měsíců v roce 2017. Dostal zbraň, tvrdí ale, že přímo do bojů se nezapojil. U soudu loni líčil, že vozil vojáky k bojové linii a nosil jim tam proviant a že se při tom několikrát dostal pod palbu.
S myšlenkou, aby Ouřecký na Donbas odjel, přišel podle jeho dřívější výpovědi spoluobžalovaný Ivan Kratochvíl, šéf ČVZM a podplukovník ve výslužbě, a to po besedě spolku.
„Prakticky od začátku to byla dost chyba. Vypadalo to, že se tam děje nějaké bezpráví, chtěl jsem tam pomoct, zjistit, o co tam jde. Potkal jsem pana Kratochvíla a na přednášce to vykreslil takovým obrazem, že člověk souhlasil s tím, že tam pojede,“ řekl k tomu v pátek Ouřecký. „Když jsem tam přijel, všechno vypadalo jinak, než to vyprávěl pan Kratochvíl. Tam jsem udělal druhou chybu, kterou teď splatím, že jsem se nesbalil a nejel zpátky,“ pokračoval. Na dotaz soudu dodal, že znovu by něco takového určitě neudělal.
Osmapadesátiletý Ouřecký měl doposud čistý trestní rejstřík. V dopise adresovaném soudu se za něj přimlouvala firma, která jej zaměstnává jako technika. Napsala, že muž je mimořádně klidným, trpělivým, spolehlivým zaměstnancem, kterého si kolegové váží, a vyzdvihla jeho lidskost a empatii. Kladný posudek zaslal i probační úředník, který několik let kontroloval, zda Ouřecký plní podmínky stanovené namísto vazby – povinnost zdržovat se v noci doma a zákaz vycestovat do zahraničí.
Paramilitární skupina ČVZM sdružuje zejména bývalé vojáky. Ministerstvo vnitra i Bezpečnostní informační služba ji označily za extremistickou. Spolek se staví proti členství Česka v Severoatlantické alianci (NATO) a Evropské unii, jejich příznivce označuje za vlastizrádce.
27. října 2025