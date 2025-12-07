Příběh Václava Petráse přináší redakce iDNES.cz v rámci předvánočního seriálu Staňte se Ježíškem.
Začalo to v dubnu loňského roku bolestmi břicha, které vystřelovaly až do zad. „Na diagnózu jsme čekali dlouho. Vašek chodil po různých vyšetřeních a nikdo nemohl přijít na to, co to je,“ vzpomíná jeho nevlastní dcera Kristýna Smejkalová. Odpověď dostal Petrás až v červenci. Vyšetření CT ukázalo nádor na slinivce břišní. „V té době už byl neoperovatelný,“ dodává Smejkalová.
Sbírku pro Václava můžete podpořit ZDE
Ihned po diagnóze začala Petrásova rodina zjišťovat, kde by se mohl léčit. Jenže narazili. Na chemoterapii docházel do Pardubic, léčbu konzultoval i s lékaři v Brně. Marně. „Řekli nám, že léčba, kterou Vašek potřebuje, se tu dělá jen u nádorů na játrech, a to jen v některých stádiích,“ říká Smejkalová. Na platformě Donio.cz ale našla podobný příběh muže, který bojoval s rakovinou slinivky. Od něj dostala rodina doporučení na kliniku ve Frankfurtu nad Mohanem.
Zanedlouho byl Petrás v péči německého radiologa Thomase Vogla. Ten doporučil léčbu chemoembolizací. Jde o zákrok, při kterém lékaři uzavřou cévu zásobující nádor, aby jej odřízli od živin. To nádor zmenší a zpomalí jeho růst. Zákrok se musel několikrát opakovat, pak Petrás do Německa dojížděl každý měsíc na kontroly. Bolesti měl sice stále, po každém zákroku ale byly méně intenzivní. Zároveň také podstupoval chemoterapii.
Jakmile byl nádor dostatečně malý, přišel čas na tepelnou ablaci. Při té se nádor ničí vysokou teplotou přímo uvnitř tkáně. Zjednodušeně řečeno se „spálí“. Jak se ale ukázalo, ani taková léčba nezaručí, že se rakovina nevrátí. „Pan doktor Vogl Vaškovi už u prvního nádoru říkal, že nikdy neví, kdy se to v něm znovu probudí. Není to tak, že nádor zůstane neaktivní,“ vysvětluje Smejkalová.
Kolotoč začal nanovo
Staňte se Ježíškem
Redakce iDNES.cz přináší v předvánočním čase druhý ročník seriálu Staňte se Ježíškem. Každý adventní víkend mohou čtenáři pomoci lidem, jejichž vážné nemoci nebo zranění jim nedovolují žít normální život.
Po srpnové kontrole ve Frankfurtu ještě všechno vypadalo nadějně. V září se ale vrátily silné bolesti a CT ukázalo nový nádor. „Byla to studená sprcha. Nepočítali jsme s tím. Nikdo z nás si nemyslel, že by se to mohlo stát znovu,“ popisuje Smejkalová. Celý kolotoč tak začal nanovo. Lékaři v Německu začali se zmenšováním nádoru a čekají, kdy jej budou moci „spálit“.
Chemoembolizace stojí 3900 eur (zhruba 95 tisíc korun), nelze ale dopředu určit, kolikrát se bude muset opakovat. Po loňské diagnóze podstoupil Petrás pět zákroků. S druhým nádorem má zatím za sebou dva, další je naplánovaný na 20. prosince.
O pomoc žádala rodina už loni. Potřebnou terapii totiž žádná z českých zdravotních pojišťoven nehradí. Tehdy se na léčbu podařilo vybrat milion korun, na platformě Donio.cz přispělo celkem 673 dárců. Smejkalová se proto na veřejnost po roce obrátila znovu, i tentokrát se snaží vybrat jeden milion korun. Kromě nutných zákroků pomohou peníze pokrýt náklady na domácí léčbu i cesty do Německa a ubytování.
„Je to člověk s velkým srdcem, vždy s pozitivním přístupem ke všemu, především když jde o pomoc jeho rodině a přátelům,“ popisuje Petráse Smejkalová. „Vašek je největším opěrným bodem, především pro jeho tři dcery, které vede a podporuje je v každé těžké chvíli. Jedna z největších ran v jejich životě byla, když přišel Vašek o milující manželku a holčičky o maminku, která prohrála svůj boj s nádorem na mozku,“ píše na platformě Donio.
Smejkalová sbírku založila 19. listopadu, od té doby se jí podařilo vybrat 440 tisíc korun od 417 dárců. Lidé mohou přispívat na webu Donio.cz. „Děkujeme ze srdce všem, kteří mu pomohou vrátit šanci na život bez bolesti,“ vzkazuje Smejkalová dárcům v popisu sbírky.