Nechceme celní válku, řekl premiér Fiala. Evropa nabízí USA nulová cla

„Evropa nabízí nulová cla, je připravena vyjednávat, cílem je dosáhnout smírného řešení. Opakovaně to nabízíme a nabízet budeme,“ řekl předseda vlády. Ze strany Spojených států na to zatím podle něj kladná reakce nepřišla.

EU je podle premiéra Fialy připravena reagovat protiopatřeními, která budou cílená, aby co nejméně poškodila evropské firmy a občany. „Musí cílit na zboží, které jsme schopni nahradit odjinud,“ řekl předseda vlády.

Ministr průmyslu a obchodu za hnutí STAN Lukáš Vlček radí zachovat „chladnou hlavu“. Je podle něj třeba, aby Evropa zůstala jednotná a stejně jako premiér Fiala doporučuje rozvíjet další trhy.

Evropa ale podle něj nesmí připustit, aby se stala alternativním trhem pro levné čínské výrobky.

USA začaly od 5. dubna vybírat základní desetiprocentní clo při dovozu zboží z téměř všech zemí světa. Od středy pak platí i takzvaná reciproční cla, která jsou vyšší a v případě Evropské unie činí 20 procent.

„Ta cla nejsou ani reciproční, ani spravedlivá,“ zhodnotil ministr financí Zbyněk Stanjura. Máme vyjednávat a když se to nepovede a ze strany USA nebude zájem, má Evropa přijmout cílená odvetná opatření. Stanjura řekl, že krok Američanů by neměl mít dopady na inflaci v České republice. Už dříve ministerstvo financí uvedlo, že kvůli clům očekává zpomalení hospodářského růstu o 0,6 až 0,7 procentního bodu.

Kvůli rozhodnutí o clech kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa šéf opozičního ANO Andrej Babiš. „Nevím, co tím Trump sleduje, ale to, co dělá, je úplně šílené,“ řekl Babiš v rozhovoru pro Deník.

Vláda projedná i připravenost na euro. Ministr Rakušan chce víc peněz pro policisty

Na programu má vláda i pravidelné vyhodnocení, jak je Česko připraveno k přijetí společné evropské měny. Vláda loni debatovala o možnosti stanovení termínu pro vstup do eurozóny nebo mechanismu směnných kurzů ERM II, ale neudělala to.

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan chce předložit vládě analýzu, která srovnává odměňování v bezpečnostních sborech a v armádě.

Novela, která zvýšila náborový příspěvek a další benefity pro vojáky, totiž vytváří konkurenční výhodu při náboru do armády, argumentuje ministr vnitra. Rakušan se chce s kolegy ve vládě bavit o tom, aby bylo více peněz i pro policisty. „Na jedno místo policisty by připadalo od července o čtyři tisíce korun navíc,“ řekl.

Ministři projednají i koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem do roku 2035.