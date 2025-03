Měli bychom se shodnout v bytostném zájmu naší země, píše Fiala Babišovi

„Za stávající bezpečnostní situace Vaši neúčast považuji za těžko pochopitelnou. Neshodneme se v řadě témat, ale jsem přesvědčen, že bychom se měli snažit shodnout záležitostech, které jsou v bytostném zájmu naší země. A dnes není důležitější téma než bezpečnost našich občanů,“ píše Fiala svému politickému sokovi.

„Stále věřím, že Vám životy a budoucnost občanů České republiky nejsou lhostejné a že svůj odmítavý postoj k účasti na jednání v zájmu této země a zajištění bezpečnosti občanů ještě přehodnotíte,“ apeluje na Babiše.

Předseda opozičního hnutí ANO ve středu Sněmovně připustil zvyšování výdajů na obranu na tři procenta hrubého domácího produktu. Vyzval premiéra a předsedu ODS Petra Fialu, aby přišel s opozicí debatovat o stavu armády, o obranyschopnosti země a o rozpočtu. Za nejlepší ochranu pro Českou republiku označil americký systém protivzdušné ochrany Patriot.

když už pan premiér změnil ta tři procenta na jedno procento na pět let, my s tím principiálně nemáme problém. My máme problém s tím, co se děje na ministerstvu obrany,“ prohlásil ve Sněmovně Babiš ve zhruba hodinovém projevu.

Vláda před týdnem rozhodla, že od příštího roku půjde na obranu každoročně o 0,2 procenta hrubého domácího produktu více. „V roce 2026 to budou 2,2 procenta HDP, v roce 2030 už tři procenta,“ řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala. Vláda tím podle něj reaguje na zhoršující se mezinárodněpolitickou situaci.

Premiér následně pozval předsedy stran ve Sněmovně, aby ve čtvrtek jednali o otázkách obrany České republiky. Předseda SPD Tomio Okamura to odmítl a Babiš ve středu navrhl, aby o tom nejednali politici za zavřenými dveřmi, ale před očima všech občanů na jednání Sněmovny. Zařazení takového bodu jednání šéf poslanců ODS Marek Benda jménem stran vládní koalice vetoval.

„Pokud pan premiér říká, že nechce tady diskutovat o tom tématu, na který svolal tu schůzku, to je jenom jeho PR, to je jeho marketing. Celé období této vlády je jenom o válce a Ukrajině,“ řekl Babiš.

„Debatu klíčových politických aktérů o bezpečnosti naší země považuji za aktuální a důležitou s ohledem na to, co se nyní odehrává v Evropě a ve světě. Váš odmítavý postoj k diskusi je zarážející i v kontextu Vaší opakované kritiky, že vláda s opozicí o důležitých otázkách nejedná. My jednat chceme,“ napsal předsedovi ANO premiér Petr Fiala v otevřeném dopise, který iDNES.cz poskytla mluvčí vlády Lucie Michut Ješátková.

Fiala odmítá kritiku nákupu stíhaček F-35

Premiér v dopise také odmítá Babišovu kritiku nákupu stíhaček F-35.

„Vrcholem populismu je pak Vaše kritika nákupu nových nadzvukových letounů 5. generace. Rozhodnutí o pořízení těchto strojů bylo učiněno na základě vojenského doporučení, které bylo zadáno ještě za vaší vlády,“ píše předseda vlády.

„Nákup letounů F-35 je zodpovědným rozhodnutím, které zajistí ochranu vzdušného prostoru České republiky v příštích několika desetiletích. Vaše účelová tvrzení o tomto projektu pouze podporují šíření dezinformací a spekulace. Tvrdíte, že Německo přehodnocuje projekt F-35, což není pravda,“ ohrazuje se Fiala proti kritice ze strany opozičního ANO.

Babiš ve středu ve Sněmovně nákup F-35 znovu kritizoval. Mluvil o tom, že NATO je obranná aliance a stíhačky, které se rozhodla pořídit vláda, označil za útočné. „Tak se domluvme, že nejlepší ochrana pro naši zemi jsou systémy Patriot, které sestřelí, nedej bože, kdyby se to stalo, ruské rakety,“ prohlásil bývalý premiér a předseda opozičního hnutí ANO.

„Vámi opakované tvrzení, že jde o útočné stíhačky, místo kterých bychom měli pořizovat systém Patriot a Iron Dome, je velmi zavádějící, neboť vojenská technika se nedělí na obrannou a útočnou a letouny F-35 díky svému senzorickému vybavení a schopnostem získávat a zpracovávat data o nepříteli umožní eliminovat jeho možné útoky již před jejich zahájením,“ napsal Fiala svému hlavnímu politickému rivalovi z ANO.