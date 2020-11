Prymula: Dopis Světové zdravotnické organizaci o firmě na vakcíny byl standardní komunikace

Praha Dopis Světové zdravotnické organizaci (WHO) o firmě na výrobu vakcíny proti dětské obrně působící v Česku byl podle bývalého náměstka a ministra zdravotnictví Romana Prymuly standardní komunikací, napsal to na twitteru. Na dopis z roku 2018 upozornil server SeznamZprávy, podle něj o něm nevěděl ani tehdejší ministr Adam Vojtěch (za ANO), hlavní hygienička Eva Gottvaldová, ani ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který by na výrobu dohlížel, Irena Storová.

„Dopis je standardní komunikace náměstka. Reagoval jsem na řádně podanou žádost výrobce vakcín, která přišla datovou schránkou. Nic nebylo utajováno, a ani nebylo potřeba. V dopise totiž pouze informuji WHO o existenci žádosti oné firmy,“ napsal Prymula.

V dopise, ze kterého server cituje, Prymula údajně napsal, že soukromá společnost Praha Vaccines má speciální povolení pro zacházení s nebezpečnými viry, které by jí umožnilo vyrábět vakcínu proti dětské obrně. O půl roku později ministr Vojtěch WHO podle serveru napsal, že dotyčné povolení firma nemá. Podle Seznam Zpráv je právě tato kauza důvodem, proč exministr Adam Vojtěch nařídil svým náměstkům požádat o bezpečností prověrku. Ani rok od žádosti ji Prymula nezískal, z ministerstva proto letos v květnu odešel, aby se tam pak v září vrátil na 39 dní jako ministr. V současné době působí podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jako jeho poradce na úřadu vlády.