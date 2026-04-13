Roční limit na tak zvané započitatelné doplatky na léky je u seniorů od 65 let nastavený na 1 000 korun, u důchodců nad 70 let dokonce na 500 korun. Nižší limity platí i pro zdravotně postižené (500 Kč) a děti do 18 let (1 000 Kč). To znamená, že jakmile za léky vydáte v daném roce částku rovnou vašemu limitu, víc po vás už v lékárně na doplatcích chtít nebudou – uhradí to za vás zdravotní pojišťovna.
Kde zjistit limit a jeho čerpání?
Zatímco někteří lidé se ke stanovené hranici za celý rok ani nepřiblíží, chronicky nemocní lidé, kteří berou více léků, jí mohou dosáhnout už v prvním kvartále. Jak zjistit, kolik vám ještě zbývá do limitu, nad nějž už v lékárně nebudete započitatelné doplatky platit? Nejsnáze to lze v aplikaci eRecept, kde uvidíte jak svůj nastavený limit, tak jeho čerpání a částku zbývající do limitu. Jenže ne každý aplikaci má a chytrá zařízení používá.
Co je započitatelný doplatek
Ne vše, co v lékárně zaplatíte při výdeji léku na recept, je započitatelný doplatek. Jeho výše je vždy stanovena podle doplatku nejlevnějšího léku v dané skupině. Např. když zaplatíte 50 Kč za lék, který má i variantu s doplatkem 30 Kč, započítá se vám do ochranného limitu jen 30 Kč.
Nejlepším způsobem, jak čerpání zjistit, je obrátit se na lékárníka. „V průběhu výdeje (po načtení eReceptu) lékárník nevidí, do které skupiny dle výše limitu konkrétní člověk patří, ale má přístup k údajům ze systému eRecept a při výdeji léků na recept může sdělit, jaká částka ještě zbývá do vyčerpání limitu,“ vysvětlil viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
Co vidí lékárník a co pojišťovna
Lékárník také vidí, jaká část doplatku za vydávané léky se počítá do ochranného limitu, a jak se limit průběžně čerpá. Zato celkovou výši nastaveného limitu nevidí a ani ji nemůže ovlivnit.
„Lékárna není garantem správného nastavení limitu,“ dodává Kopecký. Pokud máte pochyby, zda máte limit nastavený správně, obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu.
„Informace může klient získat i v aplikaci Moje VZP a také na požádání mu informace o limitu na léky sdělí na každé pobočce VZP,“ sdělila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová. U pojišťovny můžete rovnou vyřešit i to, když limit nesedí. Nejčastěji jde o případy, kdy máte nastavenou tisícovku, zatímco by to mělo být 500 korun.
Doplatky za léky se sčítají. Víte, kde a jak zjistit, jaký limit pro vás platí?
Kdy můžete mít limit nesprávně nastavený?
Tam, kde o výši limitu rozhoduje pouze věk, problém nenastává. Zádrhel může přijít v těchto případech:
- když se vám před krátkou dobou zvýšil stupeň invalidity, takže nově máte mít nárok na limit 500 korun, ale v systému informace ještě není,
- když se vám stupeň invalidity snížil a poté opět zvýšil, takže vám limit „přeskočil“ na vyšší částku,
- když jste pobírali invalidní důchod a poté jste sami požádali o řádný starobní,
- když pobíráte důchod od jiné instituce než České správy sociálního zabezpečení.
Jak dostat peníze zpět
V těchto případech od vás bude pojišťovna potřebovat posudek o invaliditě, aby mohla zjednat nápravu.
Pokud se kvůli nesprávně nastavenému limitu stane, že během roku zaplatíte na započitatelných poplatcích více, než kolik jste měli, peníze dostanete zpět. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který je zodpovědný za centrální evidenci doplatků, k tomu slouží reklamace, kterou můžete uplatnit „po uplynutí kalendářního roku u své pojišťovny“.