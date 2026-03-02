Výdej léku na recept nemusí být zadarmo. I když jde o přípravek předepsaný lékařem, v lékárně za něj mohou chtít nemalý doplatek. Přesto byste v lékárně za rok neměli nechat kvůli receptům víc peněz, než je zákonem stanovený limit. Jeho čerpání si hlídat nemusíte, zato nastavenou výši limitu je dobré znát.
Jaký je limit pro doplatky na léky?
Roční limit za léky je pro většinu dospělých lidí nastaven na částku 5 000 korun. Jsou ale výjimky:
- Děti a mládež do 18 let: roční limit je 1 000 korun.
- Senioři ve věku 65-70 let: za doplatky na léky mohou dát za rok také maximálně 1 000 korun.
- Senioři po 70. narozeninách: mají ochranný limit snížený na 500 korun za rok.
- Lidé s invaliditou 3. stupně (a s invaliditou 2. stupně, pokud nepobírají invalidní důchod): snížený limit 500 korun za rok.
- Ostatní dospělí: 5 000 korun za rok.
Jak zjistit nastavenou výši ochranného limitu?
Nejsnáze to jde v aplikaci eRecept, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Má verzi pro Android i iOS. Do eReceptu se musíte přihlásit podobně, jako třeba do datové schránky, například přes bankovní identitu. Pak už uvidíte své údaje, limit i jeho čerpání.
Z aplikace eRecept zjistíte například také:
- Jaké recepty jste měli v minulosti vystavené a kým.
- Jaký recept jste si ještě nevyzvedli.
- Kolik jste už dali za léky od začátku roku.
- Jaké limity a čerpání máte u svých dětí.
V eReceptu se také dají najít další informace, třeba i mapa nejbližších lékáren.
Pokud ale nejste příznivcem chytrých telefonů a aplikací, můžete svůj limit i čerpání zjistit i v lékárně. Při výdeji přípravku na recept lékárník vidí informace o čerpání limitu. Můžete ho také požádat, aby vám vydal doklad s uvedením zaplaceného započitatelného doplatku.
Kdo hlídá doplatky za léky?
Systém eRecept by měl výši započitatelných doplatků za léky hlídat sám. Ještě v roce 2024 platilo, že když jste za rok dali za recepty víc než 5 000 korun (případně 1 000 či 500 korun), pojišťovna vám částku vrátila. Od loňska je to ale jinak. Jakmile dosáhnete limitu, lékárníci už po vás další doplatky chtít nebudou, zaúčtují je na vrub vaší zdravotní pojišťovně.
Pokud máte nárok na snížený ochranný limit, vyplatí se si zkontrolovat, zda je to v systému eRecept správně zaevidováno. U limitu 1 000 korun, který je dán čistě věkem, a u důchodců nad 70 let (limit 500 korun), problémy nehrozí. Zádrhel může nastat u invalidních důchodců.
Česká lékárnická komora a Česká správa sociálního zabezpečení proto vydaly doporučení, kdy si limit ohlídat:
- Když se u vás měnil invalidní důchod na starobní.
- Když vám snížili stupeň invalidního důchodu a potom ho opět zvýšili.
- Když máte třetí stupeň invalidity teprve krátce.
- Pokud vám byl invalidní důchod pozastaven a opět aktivován.
- Pokud berete důchod od jiné instituce než od ČSSZ (například ze zahraničí).
Pokud patříte do některé z těchto skupin a limit vám ještě nesnížili na 500 korun, kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu a doložte jí posudek o invaliditě.
Ne všechny doplatky za léky se počítají
Léků se stejnou účinnou látkou bývá na trhu několik a doplatky se u nich liší. Také se může stát, že stejný lék prodávají v různých lékárnách za různou cenu. Ne vždy se ale celá částka, kterou dáte za lék na recept, započítá do ochranného limitu.
„V každé skupině léků je vždy nějaký lék nejnovější a má také nejnižší doplatek. A právě tento doplatek je započitatelný do vašeho ochranného limitu,“ uvádí Česká lékárnická komora. Když tedy zaplatíte například 50 korun za lék, který má variantu s doplatkem 30 korun, započítá se vám do limitu jen 30 korun, i když ve skutečnosti jste platili víc.
Rozdíly u stejného léku mezi jednotlivými lékárnami pak souvisí s obchodní přirážkou, kterou si lékárny stanoví samy. „Lékárny si mohou totiž do ceny léku zahrnout svůj příplatek (v souladu s legislativními předpisy zohlední obchodní přirážku v plné, částečné či nulové výši), který se do ochranného limitu nezapočítává,“ vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
A kromě toho existují nadále i léky, na které vám lékař recept ani nenapíše, protože je stejně musíte uhradit v plné výši. Patří mezi ně například léky proti horečce nebo proti průjmu.