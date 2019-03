Doplňující volby do zastupitelstev proběhly v 31 obcích, účast byla přes 70 procent

PRAHA Nová zastupitelstva si v sobotu vybrali obyvatelé 31 českých a moravských obcí ve 13 krajích. Ve volbách zvítězila místní uskupení či sdružení nezávislých kandidátů. Volební účast dosáhla v průměru 70,12 procenta, informoval mluvčí Českého statistického úřadu (ČSÚ) Jan Cieslar. Volební místnosti se uzavřely ve 22:00, statistici výsledky během noci postupně zveřejňovali na volebním webu. Poslední okrsek byl zpracován dnes ve 02:34.

Lidé museli k volbám tam, kde po řádných komunálních volbách loni na podzim klesl počet zastupitelů pod zákonem stanovený počet, nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla.



Nejvyšší zájem voličů zaznamenali v obci Mešno na Rokycansku, kde si cestu do volební místnosti našlo 91,78 procenta voličů. Nejmenší zájem o hlasování naopak projevili voliči v obci Tis na Havlíčkobrodsku, kde o složení zastupitelstva rozhodlo 46,42 procenta z nich.

Mandát v 31 obcích získalo celkem 134 mužů a 67 žen. „Průměrný věk zvolených zastupitelů je téměř 47 let. Nejstaršímu z nich je 75 let a nejmladšímu 26 let,“ uvedla první místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

O dohromady 201 mandátů v 31 zastupitelstvech se ucházelo celkem 641 kandidátů, jejichž průměrný věk byl 46,5 let. Třem nejmladším kandidujícím bylo 19 let, nejstaršímu bylo v době hlasování 81 let. Kandidovalo 220 žen, což znamená 34,3 procenta z celkového počtu adeptů.

Nejvíce nových voleb se konalo ve Středočeském kraji, kde hlasovali v osmi obcích. Pět obcí vybíralo zastupitelstva v Ústeckém kraji, tři obce v Jihočeském i Olomouckém kraji. Po dvou komunálních volbách bylo v Plzeňském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. „V ostatních šesti krajích se nové volby konaly pouze v jedné obci, na území hlavního města Prahy se žádné volby neuskutečnily,“ dodal Cieslar.

V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise. Po schválení budou zveřejněny ve Sbírce zákonů. Další nové obecní volby se budou konat 30. března v pěti obcích.