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Na konci listopadu dalších šest kilometrů. Jihočeská D3 se prodlouží

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  13:23aktualizováno  13:23
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Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už...

Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už na konci července. (2. července 2026) | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

ŘSD otevřelo přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Je to částečně novostavba...
ŘSD otevřelo přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Je to částečně novostavba...
ŘSD otevřelo přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Je to částečně novostavba...
ŘSD otevřelo přivaděč z dálnice D3 na Český Krumlov. Je to částečně novostavba...
22 fotografií
Polovina rozestavěného dvanáctikilometrového úseku dálnice D3 mezi Kaplicí a Nažidly na Českokrumlovsku se otevře 26. listopadu. K dokončení celé dálnice v Jihočeském kraji bude zbývat posledních zhruba šest kilometrů, po kterých by mohli řidiči projet v červnu příštího roku.

Možné tak bude jet po dálnici od středočeského Mezna až na hranici s Rakouskem. Celou dálnici D3 chce ŘSD dokončit do roku 2032. Předpokládaná cena stavby celého úseku mezi Kaplicí a Nažidly je 6,182 miliardy korun bez DPH.

První etapa dálnice u Kaplice nahradí současnou silnici I/3 a pomůže snížit dopravu v obcích Hubenov a Kaplice. Součástí stavby je devět mostů a mimoúrovňová křižovatka v Kaplici.

„Druhá etapa dálnice do Nažidel a poslední část jihočeské dálnice D3 bude dokončená příští rok v létě. Vzniká při ní také oboustranná odpočívka Suchdol s 275 parkovacími místy pro osobní auta, 215 pro nákladní vozy a dalšími stáními pro autobusy a karavany,“ popsal Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na hranice s Rakouskem bude chybět zhruba 350 metrů dálnice, tato část vznikne až ve spolupráci s Rakouskem v roce 2032 a stavbaři tam vybudují dva hraniční mosty. Zatím je v místě provizorní sjezd, aby řidiči nemuseli jezdit přes Dolní Dvořiště.

Letos v červenci ŘSD zprovoznilo tříkilometrový úsek D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Nyní vede dálnice od středočeského Mezna po Kaplici-nádraží. Po otevření první etapy úseku u Kaplice se doprava přesune na posledních šest kilometrů na silnici I/3 a poslední tři kilometry české části od Nažidel po hranici s Rakouskem se vrátí na D3.

V příštím roce budou moci motoristé využívat dálnici, která povede přes celé jižní Čechy. V současnosti je v provozu více než 100 kilometrů D3. Celá dálnice, která povede až do Prahy, bude dlouhá 170 kilometrů a ŘSD ji chce kompletně postavit do roku 2032.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

V původní koncepci československé dálniční sítě z roku 1963 ještě D3 nefigurovala, do plánů byla zanesena až v roce 1987. Ani po čtyřech dekádách není hotová, její význam přitom s rostoucí hustotou dopravy stoupá.

Dálnice totiž nahradí přetíženou silnici první třídy číslo 3, která u Mirošovic u Prahy vychází z D1 a v současnosti zatěžuje zejména Benešov, kde se tvoří kolony. Ve Středočeském kraji zatím stavba ani jednoho úseku D3 nezačala.

31. července 2026
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