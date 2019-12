Doprava do Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou zkolabovala. Všechna parkoviště jsou plná

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) Doprava do hlavních středisek středních a východních Krkonoš Špindlerova Mlýna a Pece pod Sněžkou v neděli kolem poledne zkolabovala. Silnice zaplnila auta turistů, kteří přijeli do hor strávit konec roku a oslavit příchod roku nového. Policie příjezdové silnice do středisek uzavřela a řidiči musejí počítat s tím, že budou muset počkat v kolonách. Řekla to mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

Turisté a návštěvníci hor během dopoledne ve Špindlerově Mlýně a v Peci pod Sněžkou zaplnili všechna parkoviště. „Dopravu na příjezdu a ve střediscích regulují policejní hlídky, které jsme posílili,“ řekla Vlčková. Situace by se mohla zlepšit odpoledne, až ze středisek odjedou takzvaní jednodenní lyžaři.

Zimní střediska jsou nejvíce naplněná turisty právě na přelomu starého a nového roku. Pro hoteliéry jde o vrchol sezony. Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou nabízejí, spolu s areálem na Černé hoře, momentálně nejlepší podmínky k lyžování v Krkonoších.