Na Pražském okruhu se převrátil náklaďák převážející bagr, tvoří se kolony

„Na místo vyjely 3 jednotky hasičů. Jedná se o převrácený nákladní kontejnerový automobil převážející bagr, který blokuje dva jízdní pruhy,“ uvedli hasiči na síti X.
Dodali, že zbývající dva pruhy jsou průjezdné. Policie později upřesnila, že jde o levý a prostřední pruh na 24. kilometru směrem na Ruzyni a dopravní omezení se týkají obou směrů jízdy.
Podle serveru Dopravní info, který spravuje Ředitelství silnic a dálnic, se na místě tvoří kolona, která má téměř dva kilometry. Průjezdová rychlost je kolem 50 km/h. Omezení odhadují na tři hodiny.
Přibližné místo nehody
