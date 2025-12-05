Řízení bez čekání na průkaz
Od začátku roku 2026 platí, že okamžikem udělení řidičského oprávnění je zápis v registru řidičů, a následně lze již řídit. V případě udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění je tedy od 1. 1. 2026 nově možnost řídit jeden měsíc bez řidičského průkazu, tedy už od okamžiku udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění (od zápisu do registru řidičů).
O zápisu v registru řidičů musí být řidič informován, v případě elektronické žádosti e-mailem nebo SMS, upozorňuje ministerstvo dopravy.
Online žádost už o první řidičák nebo jeho rozšíření
K možnostem požádat online o nový řidičský průkaz, pokud starému končila platnost, nebo v případě ztráty či odcizení, bude nově od ledna možné požádat také o udělení prvního řidičského oprávnění a taktéž jeho rozšíření.
Elektronicky bude moci podle ministerstva dopravy žádost podat pouze ten, kdo má na území České republiky trvalý pobyt, zdravotní posudek mu byl vydán digitálně a zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel absolvovala po 1. 1. 2026. Pokud bude tímto způsobem řešit rozšíření řidičského oprávnění musí být zároveň držitelem řidičského průkazu vydaného Českou republikou.
Portál dopravy bude moci využít i sedmnáctiletý žadatel o řidičské oprávnění skupiny B. Zároveň bude moci požádat o zápis mentora, a to až do dosažení věku 18 let. Zapsat si bude moci až čtyři mentory, s využitím Portálu dopravy je přímo osloví, získá jejich souhlasy spolu se souhlasem zákonného zástupce a podá žádost o zápis buď spolu s žádostí o udělení řidičského oprávnění nebo samostatně. Zápis mentora také půjde elektronicky zrušit.
Povinné zdravotní prohlídky až od 70 let
Od 1. ledna 2026 se rovněž zvyšuje věková hranice pro povinné lékařské prohlídky u řidičů, a to z 65 let na 70 let.
Další změnou je pak digitalizace zdravotních posudků. Řidič, který povinnou lékařskou prohlídku absolvuje od roku 2026 u lékaře, který záznam zapíše do databáze, nebude muset mít posudek fyzicky u sebe. Záznam bude dostupný v registru řidičů online. Záznam bude dostupný v registru řidičů online poté, co ho lékař zapíše do kmenového registru pacientů.
Posudky vydané před 1. lednem 2026 bude nutné stále vozit s sebou.
Náběh tohoto digitálního nástroje bude podle ministerstva postupný podle toho, jak budou řidiči postupně po 1. lednu 2026 chodit na zdravotní prohlídky a jejich zdravotní posudky budou v digitální podobě.
Kvůli výměně řidičáku už nemusíte na úřad, průkaz si lze poslat do výdejního boxu
Digitální plné moci pro konkrétní vozidla
Dále Portál dopravy rozšiřuje možnost využití digitálních plných mocí o možnost udělit oprávnění pro nakládání s konkrétními vozidly.
Digitální plné moci lze využít jak přímo v portálu, tak osobně na úřadě, kde si úředník může po prokázání totožnosti zástupce ověřit v registru zastoupení, zda digitální plná moc existuje a je platná. Digitální plné moci lze udělit jak na dobu neurčitou, tak na vymezený časový úsek, měnit jejich platnost, ukončit či postoupit dalším lidem.
Odpovědnost za provoz automatizovaných vozidel
Od 1. 1. 2026 se také mění právní úpravy provozu automatizovaných vozidel. Konkrétně jde o tak zvaný stupeň 3 automatizace, kdy řidič nemusí sledovat provoz, vozidlo řídí samo a řidič přebírá řízení zpět na vyzvání systému. Na českých silnicích tím bude umožněno využívat funkci automatizovaných vozidel, například „dálničního autopilota“.
Změny se podle ministerstva týkají definice řidiče, jeho odpovědností, převzetí řízení, umožnění například policii ověřit, zda byl v daný moment systém aktivovaný, a změny v registru vozidel. Konkrétně jde o vyloučení odpovědnosti řidiče i provozovatele v momentě, kdy vozidlo řídí samo a na řidiče se nevztahují pravidla provozu na pozemních komunikacích ani jiné povinnosti týkající se řízení vozidla. Řidič ani provozovatel nejsou odpovědní za přestupky, kterých by se případně vozidlo dopustilo v autonomním režimu; to je v takových situacích na výrobci.
Naopak novou povinností řidiče je na výzvu převzít zpět řízení, na což musí být připravený, a zároveň má povinnost umožnit policii ověřit, zda vozidlo řídilo samo. Zavedena je obdobně i povinnost výrobců poskytnout policii a správním orgánům údaje o tom, zda vozidlo v určitém okamžiku řídlo samo. V rámci registru silničních vozidel nově bude vedený údaj o tom, že se jedná o automatizované vozidlo.