Dopravci posilují nedělní spoje. Dráhy po letenské demonstraci vypraví speciální vlak z Prahy na Moravu

Praha Velká část nedělních vlakových a autobusových spojů do Prahy je vyprodaná, velký zájem je i o večerní linky z Prahy. Dopravci proto dále posilují své spoje o až tisíce míst, České dráhy navíc večer vypraví zvláštní vlak z Prahy na Moravu. O nedělní spoje je tradičně vysoký zájem, tento víkend se navíc koná v Praze demonstrace. Dopravci cestujícím doporučují sledovat obsazenost vlaků a využívat spoje během celého dne.Své sítě posílí také mobilní operátoři.

Na pražské Letné se uskuteční demonstrace proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO). Podle organizátorů se má protestu zúčastnit 200 000 až 350 000 lidí.



Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský uvedl, že velká část nedělních vlaků do Prahy i večer z Prahy je plně obsazena. Dopravce proto večer vypraví z hlavního města na Moravu zvláštní vlak. Vedle toho posílí kapacitu pravidelných večerních linek z Prahy o dalších nejméně 2000 míst. Dopravce k tomu využije téměř veškeré své vozy.

Zvláštní vlak se 600 místy odjede z Prahy v 19:58, zastavovat bude v Kolíně, Pardubicích, České Třebové, Zábřehu na Moravě a svou jízdu ukončí v Olomouci. Z pravidelných spojů bude nejvíce posílen vlak z Prahy do Břeclavi s odjezdem ve 21:56, který bude mít kapacitu vyšší o 50 procent, a také rychlík z Prahy do Přerova s odjezdem 21:24.

Své nejobsazenější vlaky i autobusy bude posilovat i RegioJet, který tak postupuje téměř každou neděli a pátek, což jsou provozně nejrušnější dny. Podle mluvčího Aleše Ondrůje dopravce navýší kapacity o stovky míst. Vyprodání většiny svých nedělních kapacit hlásí i Leo Express a FlixBus.

I přes posílení spojů bude zřejmě v některých časech problém sehnat místo. „Pro cesty do Prahy proto doporučujeme účastníkům demonstrace využít průběžně různé spoje již od rána a nejen s příjezdem po poledni nebo krátce před zahájením demonstrace. Pro cesty z Prahy pak doporučujeme sledovat obsazenost vlaků a využít i spoje, které odjíždějí později večer z Prahy,“ uvedl Šťáhlavský. Pasažérům, kteří se na demonstraci nechystají, doporučil využít vlaky s příjezdem do Prahy po začátku demonstrace.

Mluvčí Českých drah také upozornil, že některé vlaky posílit nelze. Jde především o ucelené soupravy jako jsou pendolina a railjety. U běžných vlaků může dopravce zařadit několik vozů navíc, jejich maximální počet je ovšem technicky omezený.

O2 umístí mobilní základnovou stanici

Mobilní operátoři v neděli v okolí Letné kvůli svolané demonstraci posílí kapacitu sítí. „Ano, maximalizujeme kapacitu pokrytí Letné, ale vzhledem k fyzikálním zákonům šíření mobilního signálu nemůžeme zaručit, že pokrytí bude v místě tak vysoké koncentrace lidí po celou dobu stoprocentně funkční,“ řekla mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Organizátoři demonstrace ze spolku Milion chvilek očekávají účast až 350 tisíc lidí. O2 chce na Letnou umístit mobilní základnovou stanici, která síť posílí. „Síť obvykle posilujeme pro naše zákazníky pomocí mobilního vysílače na akcích s vyšší účastí, jako jsou například hudební festivaly, Země živitelka nebo Dny NATO, a plánujeme to i tuto neděli na Letné,“ uvedla mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Při nedávné podobné demonstraci na Václavském náměstí se v některých okamžicích lidé nemohli dovolat. Na akci bylo podle různých odhadů 70 tisíc až 120 tisíc lidí.

Demonstrace, které pořádá spolek Milion chvilek, se po republice i v Praze konají od konce dubna. Jejich pořadatelé vyčítají premiérovi zapletení do kauzy Čapí hnízdo, údajného dotačního podvodu, kde je premiér trestně stíhán. Kritizují i výměnu ministra spravedlnosti, což vnímají jako Babišovy snahy ovlivňovat v kauze justici.



Zákaz dronů nad Letnou

Úřad pro civilní letectví navíc zakázal používat bezpilotní letadélka, neboli drony, sdělil mluvčí úřadu Vítězslav Hezký. Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan k tomu uvedl, že policie úřad pouze informovala o tom, že podmínky, za kterých před časem vydal povolení pro lety dronů nad Letnou, se změnily, konkrétně že tam má být větší množství lidí, a nechala na jeho zvážení, jak k tomu přistoupí. A tak bylo povolení zrušeno.

Ohledně dronů byl také přijat zákon o zákazu jejich přiblížení k místu s větším počtem lidí.

Policie podle Hulana užití dronů při demonstraci neplánuje, pokud by k tomu musela přistoupit, má k tomu patřičné výjimky. „Muselo by se ale jednat o mimořádnou situaci, kterou by bylo nutno řešit neprodleně nebo by nebyla možnost ji řešit jiným způsobem,“ doplnil mluvčí. Policie bude mít k dispozici vrtulník.