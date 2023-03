Českem se žene silný vítr, stály vlaky na jihu Čech, bez proudu jsou tisíce míst

Bez dodávek elektrické energie jsou odběratelé jak v síti ČEZ, tak na distribučním území EG.D, člena skupiny E.ON v České republice. EG.D hlásí 10 poruch na vedení vysokého napětí.

„Naši pracovníci jsou aktuálně v terénu a pracují na tom, aby dodávky byly co nejrychleji obnoveny. V současnosti jde zhruba o 4 300 případů, v 6 ráno to bylo 6 500, tudíž opravy probíhají rychle,“ řekl iDNES.cz Lubomír Budný, mluvčí EG.D.

Skupina ČEZ měla v sobotu ráno 17 poruch na vedení vysokého napětí. Bez dodávek elektřiny tak bylo asi 2 500 odběratelů. To představovalo výrazný pokles oproti noci, kdy kolem 03:00 bylo bez dodávek elektřiny přes 8 000 odběrných míst.

Kvůli popadaným stromům evidují dráhy mimořádnosti v provozu. Aktuální omezení provozu vlaků v Česku je dostupné na webu Českých drah.

Cestování na Vysočině v sobotu ztěžuje silný vítr a sněžení. Hasiči měli od půlnoci přes 30 výjezdů, nejčastěji odklízeli stromy a větve z vozovek. Nejvíc zásahů měli na Jihlavsku.

Sypače silničářů vyjely kvůli sněžení tři hodiny po půlnoci, nejdřív na Žďársku a Třebíčsku a pak i jinde v kraji. Jezdilo jich přes 70. Solené silnice byly po po šesté hodině mokré. „Nejhorší je ten prudký vítr, byly popadané stromy,“ uvedl dispečer krajské správy a údržby Jiří Havel.

Policie měla v kraji do osmé hodiny ranní hlášeno osm nehod, nicméně nehody přibývají. Dva lidé se lehce zranili při havárii autobusu u Škrdlovic na Žďársku. A jeden člověk při střetu dvou aut u Bohdalova na Žďársku.

Kvůli silnému větru spadly na některých území kraje stromy i na vedení vysokého napětí. Na Vysočině se jedná o zhruba 1 200 odběratelů v síti E.ON na Jihlavsku a v okolí Ždáru nad Sázavou. Vlaky kvůli spadlému stromu do kolejiště nejezdí v úseku Horní Cerekev – Dobrá Voda u Pelhřimova.

Kvůli poruše trakčního vedení ve stanici Jihlava - město je zavedena náhradní autobusová doprava mezi Rantířovem a Jihlavou a mezi Jihlavou a Kostelcem. Provoz na dráze bude podle ČD zřejmě přerušený celé dopoledne.

HZS LIBERECKÉHO KRAJE @hzs_lbk S ohledem na zimní proměnlivé a větrné počasí panující na území Libereckého kraje hasiči vyjížděli v průběhu noci a sobotního rána k jednotkám případů. Jednalo se o obvyklé činnosti - odstraňování popadaných stromů nebo překážek a dopravní nehody. https://t.co/GEmPMROs2p oblíbit odpovědět

S opatrností jsou sjízdné silnice na severu Čech. Sněží a silně fouká. Pro nákladní auta nad 3,5 tuny je od půlnoci uzavřená na Jablonecku silnice první třídy 10 z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska. Silničáři očekávají, že omezení pro kamiony potrvá po celý den až do půlnoci.

„V závislosti na stavu sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být termín uzavírky změněn,“ uvedl Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti.

Na severu Čech připadlo od noci několik centimetrů sněhu. Ráno uvázl jeden kamion na silnici 65 nedaleko Rychnova u Jablonce nad Nisou a další na silnici 35 u Rádelského Mlýna.

„Pozor na náledí, které se aktuálně tvoří na silnici I/10 od Tanvaldu do Harrachova, na silnici I/35 u Rádelského mlýnu a Žďárku, ale i na silnici I/13 kolem Práchně a Albrechtic,“ uvedlo ráno na Twitteru ŘSD pro Liberecký kraj. Kvůli spadlému stromu byl ráno omezený průjezd silnicí 290 u Poniklé na Semilsku.

Opatrní by měli být motoristé i při cestách po Ústeckém kraji. Ráno havaroval jeden kamion na D8, dočasně uzavřená byla kvůli čerstvě napadenému sněhu silnice 223 v obcích Výsluní a Kryštofovy Hamry na Chomutovsku. V Krušných horách i na Teplicku se místy tvořily sněhové jazyky. Hasiči ráno za sebou měli v kraji 17 výjezdů v souvislosti s počasím.

HZS Ústeckého kraje @HzsUlk Jednotky v Ústeckém kraji vyjely od včerejších 22:00 do dnešních 7:30 k 17 zásahům na spadlé stromy na komunikace z důvodu silného větru. Pětkrát zasahovaly v okresu Děčín, čtyřikrát v okresu Chomutov a Most, dvakrát v okresu Litoměřice a Louny. https://t.co/PeQBV9sLf2 oblíbit odpovědět

V Jihočeském kraji byl v sobotu ráno kvůli větru přerušený provoz vlaků na několika úsecích. Stromy spadly do kolejišť mezi Ražicemi a Táborem a mezi Táborem a Horní Cerekví na Vysočině. Na trati z Českých Budějovic do Rakouska je kvůli poruše trakčního vedení uzavřený úsek Rybník - Horní Dvořiště. Vyplývá to z údajů na webu Českých drah.

Náhradní autobusy jezdí mezi Rybníkem a Horním Dvořištěm, kde bude podle předpokladu drah kvůli kontrole trakčního vedení přerušený provoz celé dopoledne.

Mezi Ražicemi a Táborem najel vlak do spadlého stromu, provoz se podařilo obnovit před osmou hodinou ranní. Překážka po ránu blokovala trať také mezi Jindřichovým Hradcem a Jarošovem nad Nežárkou, vlaky tam znovu jezdí od 06:30.

Hasiči v kraji měli přes 50 výjezdů, hlavně kvůli popadaným stromům. V Černé v Pošumaví zajišťovali uvolněnou střechu. Stromy začali hasiči odstraňovat hodinu po půlnoci. Nejčastěji vyjížděli na Jindřichohradecku.

Sypače silničářů jezdily v noci na sobotu kvůli sněžení hlavně ve vyšších polohách Českokrumlovska a na Prachaticku. Uvedl to dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

V Jihomoravském kraji komplikuje v sobotu ráno dopravu déšť se sněhem. Přeháňky se objevují téměř po celém kraji. Fouká také silný a místy nárazový vítr. Řidiči by proto měli být opatrní. Vyplývá to z webových stránek Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Teploty se v kraji pohybují od nuly do sedmi stupňů Celsia. Největší zima je na Brněnsku, nejtepleji na Vyškovsku. Dešťové nebo sněhové přeháňky se objevily téměř ve všech regionech kraje. Komunikace proto byly v ranních hodinách vlhké a sjízdné se zvýšenou opatrností. Bez problémů by měly být silnice na Znojemsku.

V sobotu ráno je bez dodávek elektrické energie 2 200 odběratelů na distribučním území EG.D, člena skupiny E.ON. Nejvíce v Brně a v obcích okresu Brno - venkov.

Kromě toho fouká v kraji silný vítr, místy je až nárazový, a to například na Brněnsku, na Břeclavsku, Hodonínsku a také na Vyškovsku. Viditelnost na silnicích je bez omezení.

Hasiči v Jihomoravském kraji měli za noc 25 výjezdů v souvislosti se silným větrem. Nejčastěji zasahovali na Brněnsku. Nejvíce hasiči řešili popadané stromy, vyjížděli ale i k větrem odnesenému přístřešku nebo spadlému billboardu. Události nikomu nezpůsobily zranění.

Nejvíce padaly stromy na komunikace. Například ve Vlkoši na Hodonínsku ale hasiči odstraňovali billboard, který spadl na silnici. Ve Starovičkách na Břeclavsku uletěl na komunikaci přístřešek.

Autobus skončil v příkopu, tři těžce zranění

V Pardubickém kraji na silnicích ve vyšších nadmořských výškách místy leží rozbředlý sníh, kde se nesolí, zůstává vrstva nového sněhu. Na většině území kraje ráno sněžilo nebo padal déšť se sněhem za silného větru. Od středních poloh se mohou místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje a náledí.

„Situace na silnicích nevypadá vůbec dobře, silný vítr a sněžení komplikují dopravu především ve vyšších polohách. Mám informace, že takzvaná bílá tma se přesouvá k Hlinsku a Nasavrkám. Od rána máme hlášeno mezi 10 a 15 nehodami, zatím s lehčími zraněními,“ řekla před 10. hodinou mluvčí policie Andrea Muzikantová. Dodala prosbu, aby řidiči, pokud nemusí, raději nevyjížděli.

Vážná dopravní nehoda se v sobotu dopoledne stala na silnici č. 43 mezi obcemi Březová nad Svitavou a Brněnec. „Autobus tu skončil v příkopu. Na místě jsou 3 těžká zranění a letí k události vrtulník. Zasahují všechny složky záchranného systému. Silnice je v tuto chvíli neprůjezdná,“ uvedli na Twitteru pardubičtí záchranáři.

V kraji jsou dvě poruchy na vedení vysokého napětí a asi 500 domácností bez proudu, a to na Pardubicku a Ústeckoorlicku.

Kvůli kalamitě nejezdí vlaky v úseku Ústí nad Orlicí a Choceň, přerušený byl i provoz náhradní autobusové dopravy.

ČD - Info @cdmimoradnosti Na trati [010] Kolín - Česká Třebová (PID S10) v úseku Ústí nad Orlicí - Choceň. Kalamita. Konec v 10:30 https://t.co/6LZmSCbjMB oblíbit odpovědět

Silnice v Královéhradeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Od středních poloh se mohou tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Na většině území kraje vál ráno silný vítr, sněžilo nebo padal déšť se sněhem. Na vedlejších silnicích zůstával místy rozbředlý sníh, ve vyšších nadmořských výškách leží vrstva nového sněhu.

Na nesolených silnicích v Krkonoších ležela ráno vrstva sněhu do pěti centimetrů. Horská služba Krkonoše kvůli silnému větru a mlze nedoporučuje hřebenové túry.

Energetici během noci a brzkého rána evidovali v Královéhradeckém kraji tři poruchy na vedení vysokého napětí, zhruba 900 domácností jsou bez energie, a to hlavně na Rychnovsku a Hradecku.

Řidiči ve Zlínském kraji by v sobotu ráno měli být opatrní kvůli sněhovým přeháňkám a místy nárazovému větru. Silnice jsou většinou holé a mokré a jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Vsetínsku silničáři nad ránem varovali před možnou tvorbou námrazy. Vyplývá to z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. V kraji je bez elektřiny zhruba tisíc odběratelů v okolí Uherského Hradiště.

Hasiči ve Středočeském kraji od půlnoci do sedmé hodiny ranní řešili 54 popadaných stromů. Nejvíce zasažené okresy byly Benešov a Příbram. „Největší nárůst počtu událostí evidujeme mezi druhou a třetího hodinou a mezi pátou a sedmou,“ uvedli na Facebooku. Oproti tomu v Praze měli hasiči v souvislosti s počasím do 9 hodin pět výjezdů.

V Moravskoslezském kraji na Bruntálsku, Novojičínsku a Frýdecko-Místecku jsou silnice po nočním sněžení sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Pro nákladní vozy těžší 12 tun byl v Beskydech na Frýdecko-Místecku podle silničářů po určitou dobu uzavřený zhruba dvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Ostravice přes Bílou na Horní Bečvu ve Zlínském kraji.

Stovky domácností jsou kvůli poruchám na vysokém napětí bez dodávek elektrické eneregie, obnoveny by měly být do odpoledne.

Hasiči v Olomouckém kraji od pátečního večera v souvislosti se silným větrem vyjížděli ke 14 událostem, šlo zejména o popadané stromy a větve. Podle mluvčího hasičů Radka Buryánka se v kraji zatím nestalo nic závažnějšího.

Výstraha platí do sobotního večera

Vítr může mít podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu v nárazech rychlost okolo 70 kilometrů v hodině, lokálně až 90 kilometrů v hodině. Na horách může v nárazech dosáhnout rychlosti až 110 kilometrů za hodinu, tedy téměř síly orkánu. Na horách se navíc mohou v sobotu tvořit závěje a sněhové jazyky.

Výstraha je v platnosti už od pátečních 20:00 do sobotních 13:00 pro celý Karlovarský a Plzeňský kraj, většinu Ústeckého kraje a západní části Středočeského a Jihočeského kraje. Od 1:00 v sobotu platí výstraha pro celé Česko. Kromě dříve zmíněných regionů na západě Čech výstraha končí v sobotu v 19:00.