Sedm zraněných při dopravní nehodě v Brně. Jeden z řidičů byl pod drogami

Auta se srazila po 18:30 ve Vejrostově ulici. „Zdravotníci ošetřili čtyři dospělé osoby, tři z nich se zranily těžce, jedna středně těžce,“ uvedla mluvčí. Záchranáři je odvezli na urgentní příjmy obou brněnských fakultních nemocnic. „Postarali jsme se také o tři děti, k vyloučení vážnějších zranění jsme je po ošetření transportovali do brněnské Dětské nemocnice,“ dodala Bothová.
Řidič, který měl po nehodě pozitivní test na drogy, nedal přednost druhému autu při vjíždění na hlavní silnici, řekl Chaloupka. „Budeme se tím dále zabývat,“ podotkl.
Záchranářský dispečink podle Bothové vyslal k nehodě devět vozidel včetně velkokapacitní sanitky. „Z našeho pohledu se jednalo o mimořádnou událost prvního stupně,“ doplnila mluvčí.