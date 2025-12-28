U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je uzavřená

  15:20aktualizováno  16:15
Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se v pátek odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto. Spolujezdec z osobního auta zraněním podlehl, řidičku s vážným zraněním přepravil do nemocnice záchranářský vrtulník.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Silnice, která je hlavním tahem na jih republiky, je zavřená, policie odklání dopravu. Řekli to policejní mluvčí Barbora Schneeweissová a mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.

Nehoda byla hlášená ve 14:00, přesné příčiny a okolnosti střetu nyní policie šetří. Na místě je několik policejních hlídek, které pomáhají i s odkláněním dopravy. Podle dopravních informací policie by měla být silnice uzavřená do 17:05.

Ženu na umělé plicní ventilaci transportoval vrtulník do pražské nemocnice v Motole. „Druhá osoba bohužel zemřela,“ řekl Hylebrant.

